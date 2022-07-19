Фото: Минтруда РК
Экономика , Общество
Как будут трудоустраивать бывших работников Тенгиза

Подписана Дорожная карта по трудоустройству высвобождаемых работников на Тенгизе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

В рамках рабочей поездки министра труда и социальной защиты населения РК Тамары Дуйсеновой в Атыраускую область на базе ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) прошло совещание по вопросам высвобождения и обеспечения занятости работников подрядных организаций.

По итогам переговоров глава МТСЗН, аким Атырауской области Серик Шапкенов и генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл» Кевин Лайон подписали Дорожную карту мероприятий по мониторингу планового высвобождения и обеспечению занятости высвобождаемых работников Проекта будущего расширения – Проекта управления устьевым давлением ТШО на 2022-2023 годы (ПБР – ПУУД).

В ходе совещания, организованного по инициативе Минтруда, были обсуждены прогнозы ТШО по высвобождению работников подрядных организаций в связи с ожидаемым завершением строительства ПБР – ПУУД, а также определены основные подходы их трудоустройства.

Министр акцентировала внимание представителей местных исполнительных органов на необходимости усиления работы по трудоустройству высвобождаемых работников.

«На сегодняшний день высвобождено более 7,6 тыс. работников, из них 1,1 тыс. трудоустроены внутри ТШО, 449 – за пределами компании. Хочу отметить низкий уровень трудоустройства высвобожденных работников местными исполнительными органами, несмотря на имеющиеся вакансии на Электронной бирже труда. В настоящее время на ЭБТ актуальны 108 тыс. вакансий, в том числе 10,4 тыс. вакансий в рамках реализуемых нацпроектов, из них по техническим специальностям – 12 и 25% соответственно. Акимату необходимо активизировать работу по трудоустройству высвобожденных работников», – сказала Тамара Дуйсенова.

Она также сообщила, что для мониторинга высвобождения работников ПБР – ПУУД и их трудоустройства Минтруда разработало специальную Дорожную карту, которой предусматривается четкий алгоритм взаимодействия министерства, акиматов регионов с Тенгизшевройлом и субподрядными организациями.

«Очень важно, чтобы все участники этого процесса оперативно и четко отрабатывали текущие вопросы на своем уровне. Многие высвобождаемые работники приехали в Атыраускую область из других регионов, поэтому тех из них, которые не будут трудоустроены внутри ТШО, акиматам необходимо вовлечь в меры содействия занятости на местах», – подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Серик Шапкенов проинформировал о проводимой работе по трудоустройству высвобождаемых работников.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал конкретные поручения по повышению доходов населения. Исходя из этого, мы реализуем план по обеспечению занятости высвобождаемых сотрудников из подрядных организаций ТШО. В настоящее время в Атырауской области ведется соответствующая работа по созданию новых рабочих мест. Кроме того, в рамках Комплексного плана развития региона реализуются конкретные проекты, в рамках которых мы продолжим трудоустройство освобожденных работников», – сказал глава Атырауской области.

В свою очередь Кевин Лайон отметил готовность Тенгизшевройла к взаимодействию с государственными органами по Дорожной карте и мультипликативный эффект, полученный Казахстаном за период реализации ПБР – ПУУД.

«Тенгизшевройл ценит совместную работу с акиматом Атырауской области, Министерством энергетики и Министерством труда и социальной защиты населения РК. Мы сообща мониторим прогресс ПБР – ПУУД по мере завершения различных видов работ. В данное время проект выполнен на 93%. Следует отметить, что с начала его реализации ТШО помог создать наследие в виде обученных и квалифицированных местных кадров, это более 25 тысяч казахстанцев, которые в дальнейшем могут применить полученный опыт и знания в других промышленных проектах страны и за ее пределами. Также проект способствовал передаче технологий через партнерство с международными компаниями и модернизации инфраструктуры в регионе», – сказал он.

В соответствии с алгоритмом взаимодействия, предусмотренным подписанной сторонами Дорожной картой, ТШО ежеквартально представляет в МТСЗН и акиматы регионов, а также размещает на Электронной бирже труда информацию о прогнозном высвобождении работников подрядных/субподрядных организаций в разрезе профессий и регионов.

В свою очередь местные исполнительные органы берут на себя обязательства по вовлечению высвобожденных работников в активные меры содействия занятости, в том числе: направление на краткосрочное обучение, трудоустройство на субсидируемые рабочие места и на проекты, реализуемые в рамках национальных проектов, выдача грантов и микрокредитов.

Минтруда ведет мониторинг высвобождения и фактического трудоустройства работников ТШО, организовывает онлайн-ярмарки вакансий для высвобождаемых работников, обеспечивает назначение социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования.

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