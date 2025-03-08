«Как чуден милой лик...»

Перечитывая Омара ­Хайяма, хочется сказать о многом. Женские образы в его поэзии многогранны: они могут быть символом любви и красоты, источником вдохновения, аллегорией земного наслаж­дения и даже воплощением самой жизни. В «Рубайат» образ женщины также ассоциируется с мудростью, философией и изысканной поэзией.

Автор открыто восторгается совершенством женщины, он буквально очарован ее грацией, нежностью и утонченностью. Лирический герой видит в девушках спутниц жизни и источник бесконечной любви, он потрясен от лицезрения простого расчесывания локонов женских волос и веселого общения с красавицами: «До щек ее добраться – нежных роз? ⁄ Сначала в сердце тысяча заноз. ⁄ Так гребень: в зубья мелкие изрежут, ⁄ Чтоб слаще плавал в роскоши волос».

Женщины – объект почитания и обожания, ради них мужчины готовы даже на безрассудные поступки: «Все нарушил возлюбленной ради ⁄ И, рыдая, свое безрассудство кляну…»

Запоминаются и такие строки: «Да пребудет вино неразлучно с тобой! ⁄ Пей с любою подругой из чаши любой ⁄ Виноградную кровь, ибо в черную глину ⁄ Превращает людей небосвод голубой». Они говорят о мимолетнос­ти наслаждений, скоротечности жизни и важности не упускать в ней радостные моменты. Поэт напоминает: все в этом мире преходяще, и потому следует ценить красоту и радость сегодняшнего дня. Важно помнить главное: ничто не вечно под луной, и то, что есть сегодня, может не быть завтра.

В своих стихах поэт и философ много размышляет о жизни, сравнивая окружающие его красоты природы с девушками, некогда жившими и благоухавшими, словно цветы. К примеру: «Каждый стебель, который мы топчем ногами, ⁄ Рос из сердца, вчера еще полного чувств» или «Эти мертвые камни у нас под ногами ⁄ Прежде были зрачками пленительных глаз».

Поэт часто сравнивает девушек с луной, розами, вином – тем, что приносит радость и наслаждение. Его стихи передают восточный взгляд на любовь, в котором нет места аскетизму и самоотречению. Любовь у Омара Хайяма не только романтическая и платоническая, но и чувственная, земная, пленительная, насыщенная разными эмоциями, поглощающая, словно омут, поддавшихся ее чарам. Любовь, по его представлениям, не просто украшает нашу жизнь, но и становится ее центром, воплощением ее смысла: «Знай, что всей нашей жизни основа – любовь!»

Омар Хайям представляет и образ мудрой женщины, загадочной и непостижимой. В его стихах она – тайна, которую невозможно разгадать, но которую хочется познать.

Женские образы в поэзии Омара Хайяма – это нечто большее, чем просто воспевание красоты. Они включают в себя и радость любви, и бренность бытия, и поиск мудрос­ти. В этом философия поэта: любить, наслаждаться, ценить каждое мгновение, пока оно не исчезло в вечности.