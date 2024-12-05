Как декларировать цифровые активы

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На топ вопросов по всеобщему декларированию цифровых активов ответили в КГД, передает Kazpravda.kz. Приводим их ниже. 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

- Нужно ли отражать в декларации ценные бумаги, цифровые активы?

- В декларации необходимо указать: все ценные бумаги (акции, облигации); производные финансовые инструменты (свопы, опционы, фьючерсы, форварды и др.); цифровые активы (биткойны, даш, алькоин); паи в паевых инвестиционных фондах  и так далее.

Это касается активов и в Казахстане, и за рубежом. По данным активам необходимо отразить их количество, страну эмитента, цену приобретения одного актива.

- По какому курсу покупки и продажи будут считать налоговые органы доходы от криптовалюты, если при этом имеющаяся у налогоплательщика криптовалюта отсутствует в постановлении правительства, определяющего стоимость криптовалюты для целей налогообложения?

- Покупка и продажа криптовалюты рассчитывается по действующему курсу в день совершения указанных действий.

Реализация криптовалюты (цифровые активы) отражается в ФНО 270.00 (декларация о доходах и имуществе) как имущественный доход. Такой доход определяется как положительная разница между стоимостью реализации криптовалюты и стоимостью его приобретения. В случае положительной разницы необходимо оплатить индивидуальный подоходный налог в размере 10%.

- В каком разделе ФНО 250.00 и 270.00 отразить деньги, находящиеся на счету у брокера?

В декларациях 250.00 (декларация об активах и обязательствах) и 270.00 (декларация о доходах и имуществе) не предусмотрено отражение денег на брокерских счетах.

Сведения по брокерским счетам в РК в органы государственных доходов предоставляют брокеры, зарегистрированные в РК. Следовательно, их декларировать не нужно.

Учитывая, что сведения по брокерским счетам, находящимся за рубежом, в органы государственных доходов не поступают, считаем целесообразным задекларировать их в разделе «Сведения о деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК», при этом указав идентификационный номер и наименование брокера.

- Если у ФЛ имеются криптоактивы, но нет документов, подтверждающих их покупку. Как правильно отражать такие активы в декларации?

Физлицо обязано отразить в декларации всю криптовалюту, которая находится у него на праве собственности. При этом подтверждением приобретения является запись в криптокошельке.

- Как в 270.00 форме отобразить в будущем продажу криптовалюты?

- Реализация криптовалюты (цифровые активы) отражается в ФНО 270.00 (декларация о доходах и имуществе) как доходы, подлежащие налогообложению физическим лицом самостоятельно. Имущественный доход, такой доход определяется как положительная разница между стоимостью реализации криптовалюты и стоимостью его приобретения (ст.331 НК).

Ранее сообщалось, каким декларантам налоговики блокируют счета.

#КГД #декларация #цифровые активы

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