Каким декларантам налоговики блокируют счета

В КГД пояснили законодательство и ответили на критику в соцсетях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 68 тысячам ИП и лицам, занимающихся частной практикой, были заблокированы счета из-за непредоставления декларации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

Всего же по закону, 4,8 миллиона человек должны представить этот документ в срок.

В комитете напомнили, что срок подачи деклараций был установлен в этом году с 1 января по 16 сентября 2024 года, что составило 8,5 месяцев.

«Несмотря на информподдержку, некоторые налогоплательщики не подали декларации в установленный срок. В таких случаях налоговые органы направляют физлицам уведомление о непредставлении налоговой отчетности в срок, установленный налоговым законодательством, предоставляя дополнительно 30 рабочих дней для устранения нарушений. Таким образом, гражданам было предоставлено 10 месяцев для подачи декларации», – пояснили в КГД.

Отмечается, что декларации считаются непредставленными, если в них отсутствуют ключевые данные, такие как код налогового органа, налоговый период или дата составления декларации, либо если декларация получила статус «Отказ в обработке». В таких случаях налогоплательщики могут самостоятельно устранить нарушение, отозвав декларацию методом изменения и подать исправленную.

«Важно отметить, что приостановление расходных операций по банковским счетам распространяется только на индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой (ст. 118 Налогового кодекса). Для граждан, не успевших подать своевременно декларацию, предусмотрена административная ответственность, на первый раз в виде предупреждения. После устранения нарушений расходные операции по банковским счетам возобновляются не позднее одного рабочего дня», – говорится в сообщении.

Как сообщалось выше, из 4,8 млн потенциальных декларантов за непредставление декларации приостановлены расходные операции по банковским счетам у 68,3 тысячи индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, а это 1,4%.

При этом более 17,5 тысяч налогоплательщикам или 26% от общего числа выставленных распоряжений, устранившим нарушения, разблокированы банковские счета, добавили в КГД.