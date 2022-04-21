Как формировались новые вооруженные силы Казахстана

Тридцать лет назад под руководством председателя Государственного комитета обороны генерал-лейтенанта Сагадата Нурмагамбетова в стране началась подготовительная работа по формированию новых вооруженных сил.

Рожденные Независимостью

Для создания современной армии нужно было определить военную доктрину, создать законодательную базу для развития. В те годы была проведена колоссальная работа по выработке правоприменительных основ, концепции и механизмов строительства во­оруженных сил, решению вопросов сохранения вооружения и военной техники, а также подготовке собственных военных кадров.

Новые задачи требовали уже не количества, а качества подготовки личного состава. Соз­дание собственных вооруженных сил, наряду с вопросами повышения боеготовности и боеспособности войск, потребовало серьезных изменений и в системе подготовки военных кадров, которые фактически отсутствовали. Достаточно вспомнить, что на момент соз­дания армии независимого Казахстана от штатной численнос­ти офицеров оставалось лишь 40–45 процентов. Серьезный урон боевым порядкам офицерского корпуса в войсках наносил массовый исход военных специалистов в свои вновь образовавшиеся государства.

В 90-е годы прошлого века, когда начинали создаваться наши вооруженные силы, я в звании полковника командовал Алматинским высшим общевойсковым училищем. На тот момент военные кадры Алматинское высшее общевойсковое команд­ное училище имени маршала Советского Союза И. С. Конева (АВОКУ) готовило лишь по двум специальностям. Поэтому учебное заведение было переведено на многопрофильную систему подготовки офицерских кадров. Начиная с 1993 года Министерством обороны было принято решение о его расширении, училище стало готовить кадры по четырем специальностям, а с 1994 года – по одиннадцати военным специальностям. Помимо командиров мотострелковых подразделений, мы начали обу­чать будущих танкистов, автомобилистов, связистов, саперов, замполитов, офицеров-тыловиков. Чуть позже, в 1996–1997 годы, удалось открыть обучение еще по двум специальностям – десантники и зампотехи.

С 1992 по 1998 год в проходил процесс перестройки вооруженных сил, а с 1999 года началась их кардинальная реформа. Наши офицеры и генералы с честью выдержали выпавшие на их долю трудности и испытания переходного периода, продолжая обеспечивать обороноспособность страны.

Наука побеждать

2 марта 2022 года в Министерстве обороны под руководством Президента Республики Казахстан – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева состоя­лось совещание по вопросам дальнейшего развития армии. Глава государства поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безо­пасности. Президент отметил необходимость совершенствования системы военного управления посредством современных цифровых подходов.

На совещании были обсуждены вопросы переоснащения казахстанской армии современными и высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. Министерству обороны было поручено пересмот­реть программу боевой подготовки с внедрением новых методов применения войск. Глава государства также акцентировал внимание на вопросах развития системы воен­ного образования и кадровой политики с целью повышения профессионального уровня военнослужащих, карьерного роста на основе принципа меритократии.

Я вспоминаю, как в 1997 году АВОКУ было преобразовано в Воен­ную академию Вооруженных сил Республики Казахстан. Таким образом, офицеров высшего ранга мы стали обучать самостоятельно, в своей стране. Когда наша Родина обрела независимость, в респуб­лике существовали только Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. маршала Советского Союза И. Конева и Высшее пограничное команд­ное училище им. Ф. Дзержинского. В Казахстане было лишь несколько ученых, занимавшихся научными исследованиями в военной сфере.

Позже в стенах академии были открыты адъюнктура, диссертационный совет, научно-исследовательский центр. Диссертационный совет стал принимать на защиту научные труды по таким направлениям, как тактико-оперативное искусство, военная стратегия, военная техника, военная история. На начальном этапе мы привлекали военных ученых из России, приглашали специалис­тов в области оборонного дела из гражданских вузов. Так за 7–8 лет нам удалось наладить подготовку своих офицеров на территории независимого Казахстана, уровень которых ничуть не уступает стандартам других стран.

Развитие вооруженных сил невозможно без научных экс­периментов и исследований. И Воен­ная академия стала площадкой для подготовки ученых в среде оборонных дисциплин. Благодаря своевременному решению о создании академии на сегодняшний день в стране работает более ста военных ученых. Для продвижения военной науки в последующем был соз­дан Нацио­нальный университет обороны, получивший имя Первого Президента Респуб­лики Казахстан – Елбасы Нурсултана­ Абишевича Назарбаева как дань уважения его заслугам в становлении вооруженных сил и военной науки.

В настоящее время у нас есть достаточное количество ученых в Национальном университете обороны и в других военных учебных заведениях. Помимо военной стратегии и тактики, специалисты сосредоточили внимание на развитии боевой техники. Например, беспилотные летательные аппараты, радиостанции совершенствуются силами представителей отечественной науки. Сейчас в стране около 30 заводов, производящих военную продукцию. Оборонная промышленность стала составной частью со­ответствующих министерств.

Современный Казахстан 5 раз принимал военную доктрину. Этот важный документ постоянно совершенствуется. Некоторые вопросы, отмеченные в последней доктрине, касаются не только армии, но и других структур, например, учреждений, отвечающих за внутреннюю политику. Введение в новейшую военную доктрину таких понятий, как «гибридная борьба», «кибербезопасность» и «информационная безопасность» само по себе показывает, что наше государство оперативно реагирует на современные вызовы. В целом главной особенностью наших военных доктрин является то, что стратегический документ преследует исключительно оборонительную цель.

На примерах героических предков

В январе этого года Президент Касым-Жомарт Токаев, представляя нового министра обороны генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова, подчеркнул, что к вооруженным силам предъявляются особые требования. «Армия должна быть оплотом нашей Независимости и стоять на страже интересов государства», – сказал тогда Верховный Главнокомандующий. Выступая на заседании Мажилиса Парламента Республики Казах­стан 11 января, Президент страны обозначил еще одну важную проб­лему – патриотическое воспитание казахстанской молодежи. Он отметил, что многие молодые казахстанцы боятся идти служить в вооруженные силы. А ведь лучшие традиции казахстан­ской армии стали естественным продолжением героизма наших батыров, самоотверженно оборонявших пределы Великой степи, много героических примеров дают нам страницы истории Великой Отечественной войны, в которой казахстанские воины принимали самое деятельное участие. И дело всего общества, чтобы потомки неукротимых воинов имели желание служить, а самое главное – были готовы к воинской службе физически.

Важно отметить, что уже через месяц после назначения министра обороны Глава государства принял Руслана Жаксылыкова. Президент – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами заслушал отчет о проводимой оборонным ведомством работе по реформированию казахстанской армии. Руководитель оборонного ведомства доложил о ходе реализации национального проекта «Безо­пасная страна» и исполнении поручений Главы государства по совершенствованию структуры, состава вооруженных сил и подготовки войск, дальнейшему внедрению цифровизации, развитию военной инфраструктуры, повышению престижа и привлекательности воинской службы. Тогда Президент указал на необходимость обеспечения комплексного и системного развития вооруженных сил и поддержания их боеготовности на требуемом уровне, а также дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны. Все это еще раз демонстрирует незаменимую роль государства в сфере военно-патриотического воспитания молодежи.

На мартовском совещании по вопросам дальнейшего развития армии Президент также говорил о необходимости повышения социального статуса военнослужащих, престижа воинской службы и мотивирования молодежи на выполнение воинского долга. По итогам совещания Верховный Главнокомандующий отметил, что вооруженные силы должны стоять на страже интересов государства, безопасности каждого его гражданина.

Между тем и в нашей новейшей истории в плане военно-патрио­тического воспитания были допущены серьезные ошибки. Например, некоторые отрицали необходимость такого школьного предмета, как начальная военная подготовка. И НВП исчезла из школьной программы в 1992 году по инициативе некоторых членов тогдашнего Верховного Совета. Депутаты ссылались на то, что офицеры, обучающие военной подготовке, не могут ее организовать в соответствии с современными требованиями.

Но вскоре все убедились, что такая учебная дисциплина необходима, и в 1996–1997 годах были предприняты усилия для ее возвращения в школу. Мы в составе группы авторов во главе с Керейханом Аманжоловым написали учебник, и предмет вернулся в учебную программу. Правда, в объеме 43 часов, хотя раньше на него отводилось 146 часов. Убежден, что начальная военная подготовка незаменима в вопросе патриотического воспитания молодежи. Пока в рядах вооруженных сил будут служить обученные ребята, знакомые с техникой, крепкие и выносливые, имидж защитника Отечества в обществе будет на должной высоте.

Особое место в воспитательном процессе подрастающего поколения занимают история народа, рассказы о подвигах великих казахских батыров и полководцев. Таких, как батыр и акын Кожаберген-жырау – автор бессмертного дастана «Елім-ай» и Жалантос-бахадур – полководец, правивший Самаркандом. В своем «Дневнике командира» Бауыржан Момышулы писал: «Я на собственном опыте убедился, что в воспитании у солдата бое­вых качеств бойца колоссальное значение играют военное прошлое народа и национальные традиции».

Накануне 30-летия казах­станской армии мне хотелось бы напомнить, что эффективная система реформирования и модернизации войск будет способствовать поддержанию высокой боеготовности и боеспособности вооруженных сил. В нашей стране создана мобильная, хорошо оснащенная современным оружием армия. И хотя Военная доктрина Казахстана носит оборонительный характер, мы должны сочетать ее с решимостью защищать национальные интересы с помощью вооруженных сил.

Президент Республики Казахстан – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев уделяет пристальное внимание дальнейшему развитию казахстанской армии, реформированию и модернизации вооруженных сил страны. О том, что казахстанская армия нуждается в модернизации, Глава государства говорил неоднократно и не только в текущем году. Почти три года назад Верховный Главнокомандующий ставил перед руководящим составом Вооруженных сил задачу не только адаптироваться к происходящим изменениям, но и работать на упреждение, что требовало всестороннего анализа рисков и угроз, поскольку весь мир стал свидетелем обост­рения геополитических противоречий, возникновения новых конфликтов. Касым-Жомарт Токаев­ отмечал, что необходимо модернизировать систему управления с целью максимального сокращения времени принятия решений, указал на важность роботизации, внед­рения цифровых технологий, искусственного интеллекта и беспилотных систем, обеспечить дальнейшее укрепление боевого потенциала, в первую очередь за счет технологического совершенствования и модернизации вооружения.

Отрадно видеть, как Касым-Жомарт Кемелевич Токаев заботится о военнослужащих и их семьях. Посещает военные городки и воинские части, знакомится со службой и бытом личного состава, контро­лирует такие вопросы, как рост обороноспособности, поддержание морально-психологического климата и боевого духа, социально-правовой защиты. Забота высшего руководства страны о вооруженных силах вселяет уверенность в том, что оборона всегда была, есть и будет одной из важнейших составляющих независимости нашей Родины, армии которой в мае исполнится 30 лет.