Средний размер пенсии в Казахстане составил 120 тысяч тенге

Общество
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В Минтруда рассказали о том, как начисляется пенсия, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по состоянию на 1 января 2024 года, средний размер совокупной пенсии составил 120 744 тенге, в том числе солидарной пенсии – 82 868 тенге, базовой пенсии – 37 876 тенге.

По данным на 1 января 2024 года, численность пенсионеров составляет 2 млн 344 тыс. человек.

«Согласно закону «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы» размеры солидарных пенсий с 1 января 2024 года повышены на 9%. Размеры государственной базовой пенсионной выплаты повышены в связи с увеличением величины прожиточного минимума, а также с повышением минимального размера с 60% до 65%, максимального со 100% до 105% от прожиточного минимума. Таким образом, с 1 января 2024 года минимальный размер совокупной пенсии повышен с 77 417 тенге (в 2023 году) до 86 068 тенге», — отметили в Минтруда. 

В Минтруда напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии, размер базовой пенсии равен 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%.

К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 105% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь, размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

В министерстве добавили, что размеры солидарных пенсий ежегодно гарантированно повышаются с опережением уровня инфляции на 2%, что соответствует принятой в 2014 году Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года.

#пенсия #Минтруда #пенсионеры #средний размер

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