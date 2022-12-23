Как казахстанцы отдохнут в январе 2023 года

Сколько дней отдохнут казахстанцы в январе 2023 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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В этом году 31 декабря выпадает на субботу. Таким образом 2023 год начнется с воскресения. Казахстанцы смогут отдохнут 4 дня подряд при пятидневной рабочей неделе – 31 декабря и с 1 по 3 января. Выходные для шестидневной рабочей недели будут 1, 2, 3 января.

После будет короткая рабочая неделя, и 7 января отмечается Рождество, которое выпадает на субботу.

Таким образом, в январе казахстанцы отдохнут 11 дней, включая выходные дни.