Поставщиков риса проверят в Кызылординской области в связи с ростом цен

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Департамент АФМ по Кызылординской области провел мониторинг цен на социальные продукты, по итогам которого назначил проверку 6 рисоперерабатывающих компаний, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, акцент сделан на анализе себестоимости продуктов питания, производимых на территории области.

«Аналитической группой департамента проведен анализ ценообразования 9 крупных производителей риса, по результатам которого областным департаментом АЗРК в отношении 6 рисоперерабатывающих компаний назначены проверки на предмет обоснованности завышения цен», - говорится в сообщении.

Также в АФМ сообщили, что остальные предприятия дали свое согласие на снижение цен с 420 до 350 тенге за килограмм.

«Дополнительно сообщается, что возможность реализовывать рис по сниженной цене в социальных магазинах региона обсуждается между местными исполнительными органами и СПК «Байконыр», - рассказали в АФМ.