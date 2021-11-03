Как найти вундеркинда

Проект реализуется Фондом Нурсултана Назарбаева, корпоративным фондом «Академия Елбасы» при поддержке Министерства образования и науки. Служба «Qabilet» является продолжением инициативы «Ел Үміті», запущенной под эгидой Елбасы в 2019 году. В ее основе лежит создание национальной системы диагностики способностей и профессиональной ориентации школьников, а также организация службы сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи для реализации их интеллектуального и личностного потенциала.

По информации директора центра «Дарын» города Шымкента Раушан Джереновой, на первом этапе участвовать в проекте смогут школьники 10–11 лет. Постепенно программа охватит детей подросткового возраста.

– Диагностика и выявление способностей будут проводиться на базе регионального центра «Дарын» и онлайн-платформы Qabilet Академии Елбасы qabilet.elbasyacademy.kz, – рассказала Раушан Джеренова. – Услуга предоставляется бесплатно и доступна каждому школьнику. Для прохождения тестирования необходимо перейти на сайт qabilet.elbasyacademy.kz., зарегистрироваться на сайте и в личном кабинете пройти тестирование. Сайт адаптирован и доступен со всех устройств.

По итогам тестирования участник получит анализ результатов способностей по ключевым компетенциям XXI века – 4К. Это измерение критичес­кого мышления, креативности, коммуникации и коллаборации.

Каждый ребенок по желанию может записаться на профессиональную консультацию специалиста, который поможет корректно разобрать результаты тестирования, даст рекомендации по дальнейшему развитию способностей.

Тесты по оценке способностей учащихся предназначены для выявления детей, имеющих развитый интеллектуальный, коммуникативный и творчес­кий потенциал, а также высокие академические достижения для дальнейшего их образовательного сопровождения и профессиональной ориентации.

Семь сотрудников шымкентского центра «Дарын» прошли обучение на базе Фонда

Нурсултана Назарбаева в Алматы и в дальнейшем будут оказывать услуги школьникам города. Подготовлен и оборудован региональный центр «Qabilet», оснащенный компьютерным классом. В том случае, если у ребенка нет возможности пройти тестирование дома, он может сделать это в режиме офлайн, посетив центр «Дарын».