Как нужно беременным женщинам себя вести в условиях пандемии, рассказала врач-репродуктолог

Общество
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Юлия Миленькая
Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
О том, как нужно себя вести беременным женщинам в условиях пандемии, рассказала врач-репродуктолог, акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Шолпан Карибаева, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"В первую очередь необходима изоляция, ведь в этот период женщина отвечает не только за себя, но за развивающуюся жизнь внутри нее. Необходимы соблюдение масочного режима, дезинфекция рук, прогулки на свежем воздухе в отсутствии людей или же при минимальном их количест­ве с соблюдением социальной дистанции. Препараты, которые мы обычно назначаем для повышения иммунитета, безвредны. Это аскорбиновая кислота, витамин D, комплекс витаминов. Не стоит забывать промывать носовую полость, полоскать горло содо-солевыми растворами. Вирус боится этих мероприятий", – сказала Шолпан Карибаева.

По ее словам, мамам необходимо стараться пить много воды, мясные бульоны.

"Нужно нагружать свой мозг – читать книги, учиться чему-то новому, изучать языки. Это будет способствовать отвлечению от негативных мыслей. В случае возникновения температуры не паниковать – продолжать все те же самые мероприятия, принимать аспирин. Аспирин совершенно безвреден для женщин, находящихся на любом сроке беременности. При необходимости можно принимать его по 1 таблетке 2 раза в день. Прием парацетамола возможен в единичных случаях", – продолжила Шолпан Карибаева.

Она отметила, что при присоединении кашля и температуры, которая держится более пяти дней, необходимо срочно связаться со своим гинекологом и терапевтом.

"В случае стационарного лечения в список лекарств для беременной могут внести антикоагулянты. Я очень рада, что препараты, которые вошли в протокол лечения коронавируса, а мы пользуемся сегодня протоколом, созданным московскими спе­циалистами, не противопоказаны беременным женщинам.
Пожалуйста, будьте здоровы и относитесь к своей жизни и жизни окружающих со всей серьезностью и ответственностью", – заключила она. 

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