Как отразится на Казахстане создание новых областей

Мультипликативный эффект

Создание в Казахстане новых областей положительно скажется на социально-экономическом развитии экономики

всей республики.

Об этом в ходе брифинга на площадке СЦК сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Министр рассказал, что для претворения в жизнь инициативы Президента по созданию новых областей Правительство провело соответствующую работу.

В марте текущего года была создана правительственная комиссия под председательством первого заместителя Премьер-министра, утвержден алгоритм ее работы. В апреле состоялось заседание Республиканской ономастической комиссии при Правительстве, на котором поддержано предложение о присвоении наименований новым областям – Абай, Жетысу, Улытау. Тогда же прошли сессии маслихатов по определению границ новых регионов. При этом учитывались мнения местных жителей, экономический и инфраструктурный потенциал, численность населения и другие критерии.

– При необходимости будут разработаны и актуализированы комплексные планы социально-экономического развития Семея, Жезказгана и Кунаева. Появление новых областей положительно скажется на социально-экономическом развитии не только регионов, но и всей экономики страны, – отметил Алибек

Куантыров.

По его словам, реформа направлена на повышение благосостояния населения. Будут созданы новые производства, открыты новые рабочие места, привлечены инвестиции, станет комфортнее среда для жизни, улучшится инфраструктура.

По предварительным данным, для приобретения, ремонта, аренды административных зданий, для переезда и организации работы акиматов и областных управлений в новых регионах потребуется около 12 млрд тенге.

– Дополнительные средства, конечно же, понадобятся, и при необходимости они будут выделены как из местных, так и из республиканского бюджета. Для этого есть все необходимые механизмы. Имеются ресурсы, – сказал Алибек Куантыров.

В ближайшее время на сессии маслихатов будут вынесены вопросы утверждения схем управления областей, а после начнут формироваться областные управления и производиться соответствующие кадровые назначения. Министр также сообщил, что Правительством принято постановление, устанавливающее лимиты штатной численности акиматов на территории реорганизованных и образованных областей с выделением дополнительных единиц.

После создания государственных органов новых областей в регионах начнется работа по межобластному разделению бюджета и коммунальной собственности.

Как отметил министр, изменения в административно-территориальном устройстве страны полностью соответствуют приоритетам новой региональной политики, направленной на снижение дисбаланса в социально-экономическом развитии и обеспечение территориальных связей регионов.

– С возвращением статуса областных центров города Семей и Жезказган, а также ставший таковым город Кунаев (бывший Капшагай) получат новый импульс, в том числе к развитию талантов и культурного обмена, квалифицированных трудовых ресурсов, повысят свою привлекательность в качестве центров экономических, финансово-инвестиционных и торговых потоков... Новый статус увеличит приток инвестиций в эти города и позволит более эффективно решать локальные проблемы за счет более рационального административно-территориального деления, – подчеркнул Алибек Куантыров.

Он также пояснил, что реформа Главы государства направлена на комплексное решение накопившихся проблем в регионах и устранение барьеров на пути их дальнейшего развития. Его инициатива по созданию новых областей нашла поддержку среди общественности, депутатов районного и областного уровней рассматриваемых регионов. Создание новых областей и возвращение исторических названий укрепят национальное самосознание.