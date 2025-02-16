Как пахнут древнеегипетские мумии после пяти тысяч лет в саркофаге?

Несмотря на проведенные в саркофаге пять тысячелетий, древнеегипетские мумии все еще сохраняют остатки приятного запаха, выяснили ученые, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

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Изучив девять мумифицированных тел древних египтян, исследователи сошлись в том, что все они отчетливо источают целый спектр благовоний. Интенсивность запахов разная, однако все их можно описать как «древесные», «пряные» и «сладкие».

Теперь ученые надеются воспроизвести химический состав запертого в саркофаге древнего воздуха. Во-первых, чтобы дать и другим людям возможность почувствовать этот аромат самостоятельно. А во-вторых, чтобы не упустить момент, если внутри тел по какой-то причине все же начнется процесс разложения, на что укажет изменение запаха.

«Мы хотим поделиться тем чувством, что испытали сами, когда ощутили аромат этих мумифицированных тел, — рассказала Би-би-си одна из авторов исследования, профессор Сесилия Бембибре. — Поэтому мы занимаемся воссозданием этого запаха для посетителей Египетского национального музея в Каире».

В процессе бальзамирования в Древнем Египте тело умершего натирали ароматическими маслами, пахучими пряностями и ароматным воском.

Придание покойнику приятного запаха считалось важной частью подготовки его души к переходу в загробный мир.

«В фильмах и книгах с теми, кто вдыхает запах мумифицированных тел, происходят всякие ужасы, — рассказывает профессор Бембибре. — Но в итоге все мы были удивлены тем, насколько приятным оказался этот запах».

Результаты работы команды ученых из Калифорнийского университета и Университета Любляны в Словении опубликовал в четверг журнал Американского общества химиков (Journal of the American Chemical Society)

Как пишут авторы исследования, сложность задачи состояла в том, чтобы добраться до запечатанного внутри саркофага воздуха, никоим образом не повредив при этом находящуюся там мумию.

Они смогли это сделать, просунув в крошечную щель пластиковую трубку и замерив все параметры древнего воздуха прямо там, в саркофаге — обошлось даже без взятия образца.

По словам профессора Бембибре, при изучении особо ценных исторических предметов ученые всегда стараются получить нужную им информацию, не нарушая целостности артефакта.

Возможность почувствовать запах древних экспонатов даст посетителям музея необычную информацию о древнеегипетских практиках бальзамирования.

По словам преподавателя английской литературы Кембриджского университета Элли Лоукс, посвятившей символизму ароматов свою докторскую диссертацию, это «поистине инновационный способ познавать историю».

«Участие [в этом процессе] носа обеспечивает сильную эмоциональную и физическую реакцию, — объяснила она Би-би-си. — Известно, что [в Древнем Египте] запахи были важнейшей составляющей общественных, религиозных и личных ритуалов».

А еще один соавтор исследования, Матия Стрлич из Люблянского университета, заявил журналистам, что по запахам можно даже определить, к какому социальному классу принадлежала мумия.

«Нам кажется, что такой подход может представлять огромный интерес и для других типов музейных коллекций», — добавил он.

Помимо новых сенсорных ощущений для посетителей музея, сделанное открытие может иметь колоссальное значение и для специалистов по сохранению мумий.

Химический состав воздуха изучали методом газовой хроматографии, позволяющий разложить запах внутри саркофага на составляющие его в совокупности ароматы.

Среди множества ароматных соединений был обнаружен и запах, возникающий в результате расщепления применявшихся в процессе бальзамирования животных жиров. А это может свидетельствовать о том, что в мумифицированном теле все же начался процесс разложения.

Как уверяют авторы исследования, благодаря сделанному ими открытию в процесс сохранения мумий можно будет «вмешиваться практически», подбирая идеальные условия хранения в каждом конкретном случае.