Гендиректор Института ядерной физики: "Партнёрство с Росатомом открывает возможность сразу применять единую систему образовательных стандартов"

Наука
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Состоялось историческое событие, выбран лидер консорциума для проекта строительства АЭС, передает Kazpravda.kz

- Мы перешли от планов к делу. Партнёрство с ГК «Росатом» открывает нам возможность сразу применять единую систему образовательных стандартов и нормативных документов, уже адаптированную к нашим вузам. Это позволит будущим специалистам без барьеров войти в рабочий процесс, а расходы на их дополнительную подготовку останутся минимальными. Я убеждён, что успех отрасли начинается с сильной кадровой базы, и сегодня мы формируем этот фундамент.

По 18 образовательным программам в области физики, энергетики, электротехники и горного инжиниринга готовят специалистов в ведущих казахстанских университетах (ВКТУ им. Д. Серикбаева, ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, КазНУ им. Аль-Фараби, АУЭС им. Г. Даукеева) и в партнёрстве с зарубежными вузами, специализирующимися на ядерных технологиях.

Параллельно действуют программы двойного диплома по ядерной физике и инженерии, теоретической ядерной физике и атомной энергетике. На 2024–2025 учебный год по направлениям, ассоциированным с атомной промышленностью, выделено более 5 000 грантов, хотя в 2023–2024 гг. контингент студентов по этим специальностям составлял около 250 человек, а с 2011 по 2023 г. отечественные вузы выпустили свыше 1 600 специалистов.

Кроме этого, Казахстан располагает научными исследовательскими институтами – Институт ядерной физики и Национальный ядерный центр, в которых работают высококвалифицированные специалисты в сфере атомной отрасли. На базе нашего института к текущему моменту было подготовлено более 5000 специалистов.

Кадры – ключевой ресурс, превращающий замыслы в реальность и задающий вектор развития атомной отрасли, – сказал генеральный директор РГП «ИЯФ» С.К.Сахиев.

#АЭС #Институт ядерной физики #Росатом

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