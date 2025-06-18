Созданное решение найдет применение в системах контроля действий операторов транспорта, тяжелой техники, объектов промышленной и критической инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Российские ученые обучили нейросеть автоматически выявлять утомление по движениям глаз человека. Созданное решение найдет применение в системах контроля действий операторов транспорта, тяжелой техники, объектов промышленной и критической инфраструктуры,

«Мы обучили нейросеть по движению глаз человека определять состояние оператора транспорта и любой другой техники - бодр он или утомлен. Данные для обучения нейростети были собраны при помощи айтрекера - устройства, которое определяет направление взгляда человека. В перспективе наше решение может быть интегрировано в системы, которые контролируют действия операторов различной техники и критической инфраструктуры», - говорит старший научный сотрудник Лаборатории интегрированных систем автоматизации СПб ФИЦ РАН Алексей Кашевник.

Уточняется, что нейросети обучались по показателям стратегий глазных движений, характерных для состояний отсутствия и наличия утомления. В рамках работы исследовательская группа создала обширную базу данных, включающую стратегии глазных движений операторов компьютера, которые выполняли различные задачи: читали, писали, работали за компьютером в течение рабочего дня. Положения глаз фиксировались при помощи закрепленного на голове айтрекера.

Разработанная библиотека с открытым исходным кодом системы доступна для всех пользователей и разработчиков программного обеспечения. Исследование поддержано грантом Фонда содействия инновациям.