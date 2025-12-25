Согласно поручению Президента, в Казахстане необходимо усовершенствовать законодательство о неправительственных организациях и пересмотреть критерии государственного социального заказа. Все это нужно для повышения эффективности реформ и поддержки гражданского общества. Соответствующая работа уже проводится.

Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность НПО, считая их надежными партнерами государства, особенно в решении социальных вопросов. На IV заседании Национального курултая в марте 2025 года в Бурабае Президент сказал, что третий сектор играет большую роль в реализации реформ и развитии общества.

– Партнерство государства и НПО способствует решению актуальных проблем, продвижению созидательных ценностей, формированию нового качества нации. Поэтому для повышения эффективности государственного социального заказа нужен отдельный закон, соответствующий современным реалиям. Разумеется, при разработке законопроект должен пройти глубокую и всестороннюю экспертизу. Уполномоченным органам при участии экспертов и общественных организаций нужно заняться этим вопросом, – говорил Глава государства.

В рамках исполнения поставленных задач представители Комитета по делам гражданского общества Минис­терства культуры и информации в апреле приступили к разработке законопроекта «О неправительственных организациях». Тогда же была сформирована рабочая группа, в которую вошли представители МКИ, ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана», НПО, депутаты, эксперты.

Перед ними поставили задачу: разработать Консультативный документ регуляторной политики (КДРП) и внести его на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при Министерстве юстиции. Эта большая работа началась со сбора предложений от казахстанцев. В профильном комитете подчеркивали, что все пос­тупившие идеи будут рассмотрены в рамках рабочей группы и включены в проект КДРП, который станет основой для дальнейшего обсуждения.

Необходимость обновления законодательства в сфере деятельности НПО поддерживают парламентарии. По словам депутата Мажилиса Ажар Сагандыковой, закон о неправительственных организациях сегодня не отражает того, как реально работает гражданский сектор.

– Даже в базовых понятиях нет единства, и это создает путаницу и неравные условия для самих организаций. Многие НПО сталкиваются с простыми, но системными проблемами: отсутствием помещений, ограниченным доступом к информации и нестабильной поддержкой со стороны государства. При этом помощь часто зависит от конкретных решений на местах, а не от четко прописанных правил. Отдельный вопрос – требования к отчетности и регулирование труда. К некоммерческим организациям нередко применяются нормы, рассчитанные на бизнес, хотя их работа строится иначе и во многом держится на проектном и волонтерском учас­тии, – уверена депутат.

Поэтому, как считает Ажар Сагандыкова, в стране важно выстроить понятную и справедливую систему: одинаковые правила для всех и современный закон о государственном социальном заказе, разработанный с участием самих НПО. Только так можно говорить о настоящем парт­нерстве государства и общества.

С депутатом полностью согласен председатель общественного объединения Generation из Туркестанской области Владислав Голярко. По его мнению, действующий закон о НПО является больше рамочным, нежели отражающим реальные процессы и потребности гражданского сектора.

– В действующем законе нет четких формулировок и понимания того, что же на самом деле подразумевается под неправительственными общест­венными организация­ми. Термин изложен, скажем так, в свободной трактовке, – поясняет Владислав Голярко. – Сегодня речь идет о внесении изменений и дополнений. В частности, предлагается закрепить требования к дея­тельности НПО. Например, если организация работает с лицами с инвалидностью, у нее должны быть соответствующие специалисты, способные оказывать такие услуги. Рассматривается вопрос введения обязательной сертификации отдельных видов деятельности. Если раньше общественные организации могли участвовать практически в любом грантовом конкурсе, ориентируясь лишь на положения своего устава, то теперь предлагается иной подход. В конкурсах, касающихся, к примеру, экологической тематики, смогут участвовать только те организации, которые имеют подтвержденный опыт работы именно в этой сфере.

С одной стороны, как добавляет собеседник, предлагаемые меры действительно нацелены на наведение порядка. Однако они же могут стать серьезным препятствием для многих организаций. Речь прежде всего о небольших НПО в сельской местнос­ти и отдаленных районах, которые ведут реальную работу на местах, помогают местным сообщест­вам и своим бенефициарам, но при этом не имеют в штате узких специалис­тов или необходимых документов.

– В результате существует риск, что такие организации будут вынуждены прекратить свою деятельность. А это может привести к выпадению целых районов и отдельных территорий из общественного взаимодействия, что несет определенные угрозы как для самих сообществ, так и для государства. Документ дорабатывается, его окончательной версии пока нет. По сути, сегодня сформировались два подхода: условно-прогосударственный и тот, который отстаивает независимость неправительственных организаций. Чем завершится этот процесс, покажет время, – отмечает глава регионального НПО.

В начале декабря, по информации пресс-службы МКИ, состоялось заседание рабочей группы по разработке закона о неправительственных организациях, на котором участников ознакомили с проектом консультативного документа регуляторной политики. В нем сгруппированы проблемные вопросы НПО и предложения, на основании которых будут приняты законодательные меры.

Эксперты поддержали проект КДРП, разработанного Министерством культуры и информации, а также выразили мнение о частичном дополнении отдельных пунктов документа. Так, предложено проработать вопрос участия руководителей НПО в экспертно-аналитичес­кой работе касательно проектов законов, имеющих регуляторное воздействие. Особое внимание уделено всестороннему охвату рисков, равноправным возможностям для всех НПО, а также организации процесса цифровизации через интегрирование в принцип единого цифрового окна.

Как утверждают разработчики, законопроект направлен на обновление и уточнение правового статуса НПО, их прав и обязанностей, а также требований к регистрации, финансовой прозрачности и отчетнос­ти, включая вопросы иностранного финансирования. .