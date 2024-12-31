Как празднуют Новый год в европейских странах

В каждой европейской стране Новый год встречают по-своему, причем традиции нередко пересекаются. Хотите узнать больше о формате празднования в разных уголках Европы?

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Сотрудники канала Euronews помогут вам в этом. Вот их рассказы о том, как отмечают переход года в их родных странах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Португалия: Инеш Триндаде Перейра

Мы проводим новогоднюю ночь в кругу семьи или друзей, празднуя и веселясь с близкими. Мы также надеваем голубое нижнее белье, считается, что оно принесет удачу.

В полночь мы съедаем по одной изюминке на каждый из 12 ударов часов и желаем себе приятных вещей - здоровья и счастья. Мы также пьем шампанское, а затем смотрим фейерверк в честь начала нового года.

Затем мы выходим на балконы и очень громко стучим кастрюлями и сковородками. Предполагается, что шум заставит плохую энергию остаться в прошлом году.

Ирландия: Мейб Макмахон

Ирландцы часто празднуют Новый год, собираясь вместе с друзьями и семьей. В барах, ресторанах и клубах царит оживленная атмосфера.

Некоторые предпочитают отправиться на вечеринку, другие - остаться дома и отпраздновать спокойно, без расходов и длинных очередей.

Те, кто остается дома, часто устраивают большое застолье с вкусной едой, напитками и тщательно подобранным плейлистом. Помимо еды и праздников, одна из главных традиций Ирландии - смотреть фейерверк и обратный отсчет по национальному телевидению.

Когда часы бьют полночь, люди по всей стране поют "Auld Lang Syne", чтобы отметить переход в новый год.

Франция: Роман Арманго

Во Франции Новый год называется Le Réveillon de la Saint-Sylvestre, и мы отмечаем его праздничным ужином. Это время больших застолий и общения. Обычно мы празднуем в кругу друзей, собираемся, чтобы насладиться деликатесами, такими как фуа-гра, устрицы. Шампанское льется весь вечер. В полночь мы поднимаем бокал и обмениваемся пожеланиями, произнося традиционные фразы Bonne Année или Meilleurs Vœux.

В крупных городах можно посмотреть фейерверки, пойти на массовые мероприятия, но многие люди празднуют тихо, дома, в кругу близких. В Париже устраивают грандиозный фейерверк на Эйфелевой башне.

Венгрия: Шандор Жирош

В Венгрии 31 декабря - повод для застолий и вечеринок. В полночь все слушают национальный гимн по телевизору и стоят с бокалами шампанского в руках до самого конца, ну а потом надо чокнуться и поздравить друг друга с Новым годом. Затем, после выступления президента, мы обязательно идем смотреть фейерверк. Традиционными блюдами на Новый год в Венгрии являются соленые пироги, жареный поросенок, чечевичный суп и колбаса.

1 января мы вновь едим чечевицу, она приносит деньги и удачу. А вот курицу в Новый год на стол ставить не стоит, венгры считают, что она "царапает удачу".

Италия: Алиса Карневали

У итальянцев принято в канун Нового года есть чечевицу и котекино - сытную свиную колбасу, символ достатка. Эта традиция берет начало в Древнем Риме, когда люди носили с собой кожаный мешочек, наполненный чечевицей, надеясь, что бобы волшебным образом превратятся в монеты.

Сама форма чечевицы, круглая и действительно похожая на монету, поддерживает традицию. Кроме того, итальянцы надевают в Новый год красное нижнее белье, чтобы привлечь удачу.

Испания: Летиция Батиста-Кабанас

В Испании последняя ночь года называется "ночевьеха", что буквально означает "старая ночь". По традиции, в полночь надо съесть 12 виноградин или изюмин - по одной на каждый удар часов. Cчитается, что это приносит удачу. Испанцы, которые надеются найти любовь в наступающем году, должны съесть виноград, присев под обеденным столом. По моему опыту, этот способ не всегда приводит к желаемому.

Мы также надеваем красное нижнее белье, оно приносит удачу. В полночь мы обнимаемся с близкими, веселимся и смотрим фейерверк. Ну, а на следующий день у нас традиционно едят чечевицу, которая должна принести изобилие и процветание.

Греция и Кипр: Орестес Георгиу

На Кипре и в Греции в традиционный новогодний торт под названием "василопита" кладут монетку. Торт выпекается 31 декабря, а затем разрезается в Новый год, и каждый получает - свой кусок в порядке от старшего к младшему. Считается, что тот, кто получит монетку, будет отмечен удачей на весь год. Монетку нужно хранить, ни в коем случае не тратить.

Еще одна традиция, распространенная по всей Греции - вешать на входную дверь каждого дома гранат, символ процветания и удачи. В полночь в канун Нового года выключают свет, а гранат разбивают о дверь. Его зерна, как считается, несут благословение для семейного очага.

Германия: Йоханна Урбанчик

В Германии Новый год - это сплошные фейерверки, старая традиция отпугивать злых духов. Новогодние ракеты и хлопушки - золотая жила для производителей. Их можно купить за 10 евро, но можно потратить и больше 100 евро.

Чтобы предсказать будущее, люди также гадали через литье свинца - по-немецки эта традиция звучит как bleigießen. Вы кладете свинец в ложку, расплавляете его на огне и выливаете в воду, чтобы попытаться интерпретировать получившееся пятно. Правда, сейчас лить свинец запрещено, так что можно взять для этих целей воск.

Еще одна добрая традиция - смотреть по телевизору британский комедийный скетч 1963 года под названием "Ужин на одного". Существует также поверье не развешивать в Новый год белье.

Польша: Береника Сороковска

В Польше Новый год празднуют с вечеринками, музыкой, танцами и фейерверками. Мы собираемся с друзьями и родственниками вечером и ждем полуночи.

Когда часы бьют 12, небо озаряют фейерверки, знаменуя начало Нового года. 1 января семьи часто отдыхают и наслаждаются спокойным днем в компании самых близких.

Некоторые поляки также составляют планы действий на предстоящий год, сосредоточившись на самосовершенствовании.

Мы также печем "фаворки" - традиционное печенье, известное также как "крылья ангела". Это тонкие полоски теста, обжаренные во фритюре до золотистого цвета и хрустящей корочки. Потом их посыпают сахарной пудрой. "Фаворки" легкие, воздушные, с нежной текстурой, это любимое лакомство детей и взрослых в праздники.