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Президент , Общество
Как пройдут 7 и 9 Мая в Казахстане, рассказали в Минобороны
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК – начальник Департамента воспитательной и идеологической работы ГШ ВС РК Серик Бурамбаев рассказал, какие мероприятия планируются в  стране на 7 и 9 Мая, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Серик Бурамбаев сообщил, что 6 мая в Центральном концертном зале «Казахстан» Президент Республики Казахстан – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Касым-Жомарт Токаев поздравит с праздником военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК, воспитанников движения «Жас сарбаз», горожан и гостей столицы.

Сообщается, что это мероприятие продолжится праздничным концертом.

«Во всех регионах Казахстана будут организованы церемонии возложения цветов к мемориалам Славы, монументам, посвященным памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, памятникам воинам и обелискам Великой Отечественной войны. В частности, 9 Мая в Нур-Султане состоится возложение венков к монументу «Отан қорғаушылар» с участием Главы государства и руководства страны. Планируется возложение венков к мемориальному комплексу воинов Великой Отечественной войны с участием министра обороны, военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил», – добавил спикер.

В праздничные дни также в столице, в доме престарелых и во дворах домов, где проживают ветераны войны, в торгово-развлекательном центре «Керуен» планируется выступление творческих коллективов Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра с музыкальной программой и песнями военных лет.

«Подобные мероприятия будут проводиться во всех регионах Казахстана», – подчеркнул Серик Бурамбаев.

Между тем 7 Мая в амфитеатре на набережной реки Есиль состоится большая концертная программа, посвященная 30-летию образования Вооруженных Сил, в которой примут участие артисты детской студии «Жас сарбаз», самодеятельные коллективы воинских частей и юные патриоты.

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