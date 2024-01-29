Новая купюра номиналом 5 000 тенге: как отличить подделку от оригинала

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Это первая банкнота с новым дизайном из серии «Сакский стиль», выпущенная в обращение 25 декабря 2023 года

В Нацбанке БК напомнили о правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных, передает корреспондент Kazpravda.kz

Проверка купюр займет несколько секунд и поможет определить подлинность банкнот по следующим признакам:

На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф – золотое интаглио. Герб Республики Казахстан нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краски.

На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.

Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете, как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов красного и синего.

Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент в виде объёмного изображения стилизованного беркута – патч. При повороте банкноты на нем наблюдается эффект переключения изображения с цифры номинала на орнамент, а также динамический эффект расхождения лучей солярного знака в стороны.

Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемой иридисцентной краской.

Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.

На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объёмного изображения артефакта «Беркут». При изменении угла наклона банкноты, цвет Спарка переходит от золотого до нефритового.

По данным Нацбанка, чаще всего подделываются банкноты номиналом 5 000 тенге.

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