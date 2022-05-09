Как сегодня ищут места захоронений казахстанских солдат, пропавших без вести во время ВОВ

Найдись, солдат!

В Казахстане системной поисковой, архивно-розыскной работой по установлению мест захоронений казахстанских солдат, пропавших без вести во время Второй мировой войны, и увековечиванием их памяти занимается общественное объединение Atamnyn Amanaty. Официально о начале своей работы оно известило общественность в 2019 году.

Дорога домой

«Пока не будет предан земле последний погибший солдат, война не закончена». Считается, что эти слова произнес полководец Александр Суворов. И их можно назвать девизом всех поисковиков, ведущих обратный отсчет времени, помогающих солдатам «вернуться домой» даже спустя десятки лет.

Презентация общественного объединения Atamnyn Аmanaty с участием послов стран-участниц Второй мировой войны была проведена при содействии Министер­ства обороны в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил Республики Казахстан.

Что было сделано за эти несколько лет? Поступило свыше 5 тыс. заявок с просьбой найти пропавших без вести или восстановить боевой путь солдата, найти место его захоронения. Были установлены места захоронения более чем 1 000 казахстанских солдат, десятки семей выезжали в страны последнего пристанища своего родственника: Венгрию, Россию, Беларусь, Украину.

Работа поисковика – кропотливая и сложная, требующая внимания, а самое главное – терпения. Благодаря трудолюбивым и неравнодушным сердцам волонтеров Atamnyn Аmanaty ведется неустанный поиск солдат. На сегодня в поисковую работу активно вовлечены свыше ста волонтеров по всей стране.

– Подать заявку может каждый желающий, услуга бесплатная. Мы работаем напрямую с архивами соседних государств, – рассказывает председатель правления Atamnyn Amanaty Мурат Жанатаевич Молдагалиев.

Почти во всех регионах есть волонтеры-координаторы.

– К нам приходят по зову сердца, чаще всего это потомки пропавших без вести солдат, фронтовиков. Особенно хочется отметить труд координатора по Костанайской области Алии Сатмурзиной, по Атырауской области – Назгуль Жаксимовой, по Акмолинскому региону – Жадры Аубакировой, волонтера в Шымкенте Артура Дрелинга, – говорит заместитель председателя ОО Райгуль Мушанова.

Труд объединения уже отмечен высокой наградой – символом «Горячее сердце-2020» города Москвы.

Работать единолично – это не про поисковое дело. Для успешной работы и сотрудничества, заключены меморандумы о взаи­модействии с Военно-историческим музеем Вооруженных сил РК, Казахстанским институтом общественного развития «Рухани жаңғыру», РОО «Совет генералов РК», ОФ «Совет ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны», ОО «Ветераны военной разведки» и другими официальными объединениями, ведомствами. Главной практической целью объединения Atamnyn Amanaty является поиск пропавших солдат, а вот главной идеологической задачей можно назвать сохранение памяти. Достойно передать потомкам героев Победы память о них, уважение к историческим событиям – это большое и непростое дело.

Для воспитания патриотизма и преемственности поколений в 2020 году совместно с РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» был проведен респуб­ликанский конкурс «Өткенге хат». Во всех уголках Казахстана – в отдаленных сельских школах и в столичных гимназиях – ученики 1–11-х классов писали письмо в прошлое членам своих семей, которые принимали участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной. Поступило более 1 500 писем, всем участникам вручены сертификаты. Победителей было 40. Но ни одна работа о героях Великой Отечественной войны, присланная на конкурс, не осталась без внимания.

Совесть и честь

– Эти деньги я собирал в течение года. Привез вам. Их должно хватить и на плиту, и на то, чтобы имена героев там написать, – мужчина средних лет, приехавший из Казахстана, положил перед главой администрации Нижне-Залегощенского сельского поселения Орловской области деньги.

Андрей Филиппович Красницкий опешил. Вспомнил, как этот мужчина звонил, интересовался, когда будут написаны имена погибших героев на плите братской могилы. Потом еще раз звонил и, услышав, что пока в бюджете средств нет, спросил, сколько же надо денег. А теперь вот приехал. И деньги привез, которые копил не один месяц.

Деньги Жанибека Науарова, потомка героя войны, чиновник из Орловской области не взял. И пообещал, что через два месяца будет плита, а на ней имена всех героев.

– Если понадобится, я сделаю это на личные средства,– пообещал он внуку солдата.

И слово свое сдержал. В указанный срок на братской могиле появилась новая плита, где были высечены имена и фамилии более чем двухсот героев разных нацио­нальностей, отдавших жизнь за мир, за Родину, которая была общей. Была облагорожена и прилегающая территория.

А потом из Казахстана приехали внуки тех самых солдат, для которых эта земля оказалась последним пристанищем. И их встречали как самых дорогих гостей. Казахстанцы привезли горсть родной земли – для родных, погибших, защищая деревню в Орловской области.

Жанибек Науаров – волонтер ОО «Atamnyn Аmanaty». Он искал мес­то захоронения своего деда много лет. Нашел. А пока искал, нашел и тысячи других солдат, оставшихся лежать на чужой стороне.

Поступок Андрея Красницкого впечатляет. Он показал, что преж­де всего человек, а потом уже чиновник. Далека от мысли идеализировать служащих соседнего государства. Там тоже хватает проб­лем. Основной посыл – показать, что каждый из нас может делать свое дело максимально хорошо. И из этого складывается капитал доверия. Поступки формируют то самое положительное сальдо репутации, которое и есть важный показатель хоть компании, хоть госоргана, хоть просто человека.

«Жди меня, и я вернусь»

«Как я выжил, будем знать только мы с тобой.⁄Просто ты умела ждать как никто другой». Если бы было возможным произвести подсчет, то стихотворение Константина Симонова, написанное в августе 1941 года, несомненно, побило рекорд по частоте прочтений – и в годы войны, и через много лет после нее.

По свидетельствам врачей полевых госпиталей в особо тяжелые моменты солдаты про себя и вслух читали «Жди меня». Они «принимали» стихотворение как волшебное лечебное средство, которое давало силы и заставляло верить – их ждут. Это помогало выжить даже после самых тяжелых ранений, согревало в стужу и в мороз. И если бы энергия ожидания могла влиять напрямую, то людские потери бывшего СССР в Великой Отечественной войне были бы гораздо меньше. Потому что ждать и верить наши матери и бабушки умели как никто другой.

Светлана Алексиевич, белорусский писатель-гуманист, писала: «Если когда-нибудь в языки мира войдет русское слово «подвиг», в том будет доля и свершенного в годы войны советской женщиной, державшей на своих плечах тыл, сохранившей детишек и защищавшей страну вместе с мужчинами». У войны, конечно, не женское лицо, но вечный спутник любых войн – ожидание – точно имеет женский образ.

Из Казахстана на фронт с 1941 по 1945 год ушли свыше одного миллиона 200 тысяч людей, больше половины из них не вернулись. Похоронка пришла не ко всем. Многие просто пропали без вести...

помнить вечно

В постсоветских странах нет, пожалуй, ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Самая кровопролитная и затяжная, она не просто опалила жизнь и сломала судьбы миллионов, она на долгие десятилетия вперед определила ход событий.

После войны народ воевал с разрухой, и этот бой был не легче фронтового. Рабочих рук не хватало, ведь миллионы мужчин полег­ли на полях сражений. Поэтому каждому рожденному мальчику радовались. И обязательно приговаривали и в будни, и в праздник: «Лишь бы не было войны». В этих словах заключена большая мудрость. Все, что не является войной, не веет холодом смерти, можно принять и понять.

И помнить, что сотни тысяч солдат похоронены вдали от родных мест в братских могилах. Они лежат рядом с товарищами, не делясь на национальности и вероис­поведания, им было неважно, кто на каком языке говорил. Все они защищали свою Родину.

…Тонким шлейфом тянется след от самолета. Воздушное судно приземлилось на казахстанской земле. В аэропорту привычная суета. С особым трепетом ждали этот борт представители ОО Atamnyn Amanaty. Благодаря их поискам найдено место захоронения крас­ноармейца Медета Аманжолова. Боец родился в Карагандинской области, ушел на фронт в 23 года. И только теперь, спустя 75 лет, он «вернулся» на родную землю.

Объединение оказывает содействие в доставке на Родину наших земляков, чьи останки подняты в Российской Федерации и Украине.

Так, в октябре 2019 года Atamnyn Amanaty был организован митинг и торжественное погребение останков солдата Мазыбаева Суйнбая, который считался пропавшим без вести с августа 1942 года и был доставлен из РФ в поселок Сумбе Алматинской области.

В сентябре 2020 года доставлены в Нур-Султан и переданы для торжественного захоронения в Акмолинской области останки Нугуманова Азыкена. Совместно с акиматом области проведена акция «Ерлікке тағзым». Тогда же переданы родным останки Кайларова Жагыпара для захоронения в поселке Жетыген Алматинской области. А в октябре из Киева в Нур-Султан доставлены останки Тикшикеева Кайыржана. Совмест­но с акиматом Северо-Казахстанской области организовано торжественное захоронение на его малой Родине.

Бывают случаи, когда возвращаются не останки бойца, а его личные вещи, которые также имеют большую ценность для родных. Это священная память. Так, в августе прошлого года в областном акимате Атырауской области проведена торжественная передача копии портрета красноармейца Темир-але­ Сарсенгалиева его родным.

Портрет солдата, выполненный художником П. Барановым, находился в музее Волгограда и передан нашему объединению в рамках совместного проекта, проводимого Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Темир-але Сарсенгалиев, 1922 года рождения, награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени. Он пропал без вести 19 апреля 1945 года на территории Чехословакии...

В лагере не пионерском

Особой болью прошедшей войны стали концентрационные лагеря – места массовой скорби, памятники людской жестокости и стойкости узников. Они расположены в разных странах.

В августе 2020 года ОО «Atamnyn Amanaty «стало участником международного проекта «Возвращение имени». В начале прошлого года командой этого проекта под началом Григория Скворцова найдены списки с данными 20 000 узников.

Концлагерь для военнопленных «Славута» в Украине. Врачи тайно записывали имена умерших в лазарете концлагеря. Вскоре врачей расстреляли. Но эту работу продолжили другие подпольщики. К моменту освобождения лагеря в 1944 году в списке значились 20 000 фамилий и городов, где находились родные погибших.

Военные курсанты из Абхазии уже много лет работают над спис­ками пропавших без вести. Ими обнаружены в архиве Министерства обороны РФ сведения о 2 000 казахстанцах, умерших в концлагере «Славута». Atamnyn Amanaty переданы данные о 150 солдатах из Казахстана. В скором времени после упорядочения архивных документов автор проекта «Возвращение имени» предоставит данные об остальных бойцах.