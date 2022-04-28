Как сегодня живет аул детства выдающегося ученого Каныша Сатпаева

Небольшой аул в километрах пятидесяти от районного центра Баянаула, несколько улиц, дома вразброс, одна главная дорога. Аул Муса Шорман на первый взгляд ничем не отличается от тысяч таких же по всей стране. И все-таки он особенный. Здесь родился и жил выдающийся ученый, академик Каныш Имантаевич Сатпаев. Как сегодня живется его землякам? Чем дышит аул его детства?

О чем мечтает подрастающее поколение?

Всему голова

Школа в ауле, конечно же, носит имя знаменитого ученого. Типовое здание, бюст во дворе – школу видно издалека. У входа нас встречают, хотя мы прибыли ночью и никуда не выходили, весь аул уже знает – приехали журналисты из столицы. В школе шумно, как и должно быть там, где есть дети. Чисто, тепло и уютно. Здание нестарое. Сдано в эксплуатацию в 2001 году.

– Это малокомплектная школа, всего у нас 120 учащихся. Из них 23 – воспитанники детского сада, 5 – предшколы. Комплектация полная, с 1-го по 11-й класс, в каждой параллели по одному классу, – говорит исполняющая обязанности директора школы Куралай Аутаева.

– У вас же есть музей Каныша Сатпаева? – спрашиваю я.

– Да, а вы откуда знаете? – улыбается Куралай Сериковна.

– В школе, носящей его имя, расположенной в его родном ауле, просто не может не быть такого музея! – отвечаю уверенно.

И мы идем в музей.

Все экспонаты расположены в одном зале, на почетном месте – төр – размещен большой портрет ученого, рядом – генеалогическое древо его рода. Вдоль стен – красочные стенды, рассказывающие о его семье, родных, деятельности Каныша Сатпаева.

Внимание привлекает большой медный самовар. При ближайшем рассмотрении узнаем, что пузатый прибор принадлежал семье Сатпаевых, об этом гласит и надпись на табличке. Несмот­ря на почтенный возраст – более ста лет, выглядит чайный сосуд вполне прилично, и, судя по внешнему виду, еще вполне работоспособен. Рядом с самоваром «расположились» седло, украшенное серебром, пояс, расшитый орнаментом. Раритетные вещи, словно безмолвные свидетели эпохи, возвращают нас в те далекие годы, когда наши предки жили по своим мудрым законам, свободно кочуя по степи, тонко чувствовали природу.

Здесь же можно увидеть личные вещи Каныша Имантаевича – костюм, пальто, рубашку. О высоком росте знаменитого геолога мы, конечно, слышали, но теперь увидели воочию, что природа щедро наградила его талантами, не обделив и в росте. Уступив нашей просьбе, заведую­щая мемориальным кабинетом-музеем Акбет Канышбекова разрешает примерить пиджак ученого.

При росте в 165 см и весе меньше 60 кг я ожидаемо «утонула» в пиджаке, он был мне практически по колено, как полноценный сюртук или плащ!

– Казахи говорят, что, все, кроме перелома, заразно – сынықтан басқаның барлығы жұғады. Пусть ум, талант, способности великого человека будут для меня «заразительны», и, кто знает, может, в моем роду, в моей семье тоже будут ученые такого же масштаба, – с этими словами я отдала реликвию.

А еще прекрасно поняла удивление премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который, увидев Сатпаева, прибывшего в составе делегации в Лондон в 1947 году, спросил: «Казахи все такие высокие?» Вопрос был вполне резонным. А ответ Каныша Имантаевича вошел в историю: «О нет, господин Черчилль, среди казахов я самый маленький, мой народ выше меня». Эти слова – пример истинного патриотизма и скромности…

Музей был открыт в 1989 году, еще в старом здании, а в 2001-м, когда справили новоселье, перевезен в новую школу. На стендах – старинные фотографии. Вот академик на одной из карагандинских шахт, а вот – в семинарии в Семее, где будущий первый геолог-казах учился вмес­те с другими видными представителями отечественной интеллигенции.

С фотографий на нас смотрят учителя, открывшие пареньку из казахского аула мир знаний, который увлек его и привел в науку: А. Барлыбаев, Н. Кокшин, М. Турганбаев и другие. Русскому языку Каныша Имантаевича обу­чал учитель словесности Георгий Васильевич Терентьев, и это сыграло в судьбе Каныш-ага знаковую роль. В том, что это были замечательные педагоги, нет никаких сомнений, ведь именно в школе закладывается фундамент личности, дается учебная база. И от того, насколько сильна эта база и крепок фундамент, зависит, каким будет все остальное.

Также в музее хранятся служебные записки, которые писал Каныш Сатпаев в разные инстанции, выбивая своим сотрудникам направления на лечение, жилье. А вот письма, датированные 1928 годом, в которых он с большой болью пишет о том, что в родных его краях идет джут, а брат арестован. Есть и личная переписка с супругой Анастасией Кошкиной, где он подробно описывает свои трудовые будни в полевых командировках.

Сегодня в школе, которая с гордостью носит имя Сатпаева, трудятся 36 учителей.

– У нас есть преподаватели по всем предметам, несколько молодых специалистов приехали по программе «С дипломом – в село!», – делает важное замечание Куралай Сериковна.

Школа рассчитана на 198 учеников, и сейчас наполняемость не полная, но, по сравнению с малокомплектными школами в других регионах, говорить о нерентабельности учебного заведения пока не приходится. В этом году в школе четыре выпускника, они сейчас готовятся к ЕНТ. Первоклассников же вдвое больше – 8 учеников. Придут в первый класс ребятишки и в следующем учебном году.

Без права выбора

Как уже было сказано выше, школу видно издалека, аул маленький, всего 258 дворов. Кроме школы также функционирует Дом культуры, где, к слову, есть неплохой музей, посвященный казахскому общественному и государственному деятелю Мусе Шорману, который также является уроженцем аула. Когда-то аул назывался Теңдік, что означает «равенство», позже был переименован в честь Мусы Шормана.

Работают несколько магазинов, ночью на улицах горят фонари… Но нет, пожалуй, самого важного – досуга для детей. При школе действуют спортивные секции, но ведь не спортом единым, как говорится... Детям для развития нужны и разные кружки, и спортивные, и музыкальные, художественные школы или классы.

С большим сожалением приходится констатировать: в ауле знаменитого ученого, кавалера четырех орденов Ленина, лауреата Государственной премии, создателя и первого руководителя Академии наук КазССР нет условий для разностороннего развития детей и молодежи. Впрочем, надо признать, что это проблема не только этого аула, а сельской местности по всей стране. В ряде регионов не хватает даже учителей-предметников, не говоря уже о педагогах дополнительного образования. Разве поедет в глухое село хороший специалист, который и в городе зарабатывает весьма неплохо?

Кому-то может показаться, что это не самая большая проблема, требующая решения в аулах. Гораздо важнее наличие⁄отсутствие воды, плохие дороги, неразвитая инфраструктура. Хотя все это взаи­мосвязано.

Аулы расцветут и будут развиваться, если в них будут условия для комфортного проживания, и специалисты не будут искать удачи в городах. А пока люди «голосуют ногами» и уезжают кто куда, будут страдать дети, теряющие право выбора и возможность на всестороннее развитие.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев­ объявил 2022-й Годом детей, призвав уделить им особое внимание и отметив, что «их благополучие – надежная гарантия успешного будущего Казахстана. Речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, а о конкретных мерах со стороны властных органов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения с целью защиты детства. Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача».

Как исполняется эта общенациональная задача в регионах? Чаще еле как или никак. Увы, масштабы и итоги такого вакуума в детском досуге мы увидим уже через 5–10 лет.

Жители аула Муса Шорман, как и многие в Баянаульском районе, преимущественно занимаются личным подворьем. Проще говоря, животноводство – прак­тически единственное занятие местных. Так, по информации, предоставленной акимом аула Меиржаном Кокеновым, сейчас действуют 49 крестьянских хозяйств, три ТОО. Из 267 дворов подсобное хозяйство есть более чем у двухсот, то есть у подавляю­щего большинства.

И это хорошо, личное хозяйство на селе – это не только прибавка к бюджету, но и стратегический запас, и небольшой бизнес. К сожалению, огородничество здесь не сильно развито, суровый климат и каменистая почва усложняют дело.

Даже если предположить, что дети вырастут, приобретя навыки в животноводстве, нельзя забывать, что не все мечтают трудиться в сельском хозяйстве. А из 1 159 жителей аула пятую часть, а именно свыше 220, составляют дети школьного возраста. Цифра, естественно, меняется ежегодно. Выпускники, окончив школу, уезжают в большие города, многие и остаются там. Но ведь на смену им приходят другие, и, судя по официальным данным, «дефицита» учащихся в ближайшие годы не предвидится.

Недостаток учителей-предметников в районах, отдаленных аулах худо-бедно восполняет программа «С дипломом – в село!». Так, может быть, настало время подумать, как привлечь специалистов дополнительного образования в села? Или переквалифицировать, обучить из числа жителей? Например, в ауле Муса Шорман официально 42 безработных, против 553 экономически активных жителей.

Основной закон нашей страны гарантирует всем гражданам равные права. На деле же получается, что сельские дети изначально лишены права выбора, возможности развивать свои способности. А значит уже на старте они оказываются в более проигрышном положении, чем их сверстники-горожане.

Баянаул – регион, давший нашей стране целую плеяду выдающихся деятелей, это родина Каныша Сатпаева, Шакена Айманова, Жумата Шанина, Кемаля Акишева. Каждое из имен словно звезда в отечественной истории. Конечно, на вершину славы их вознес талант. Но фундамент был заложен все-таки в детстве прекрасными учителями в школе. Возможно, тогда вопрос о дополнительном образовании не стоял, но и время было иным, другими были вызовы.

Мир стремительно изменился. Чтобы не потеряться среди множества людей, ищущих себя, свое место в жизни, с малых лет детей нужно готовить к конкурентной среде, всячески развивать их способности. Ведь каждый ребенок талантлив, главное – увидеть это и помочь ему.