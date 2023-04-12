Как сложить пазл из науки и производства?

Проблема напрямую касается Восточного Казахстана, где исторически ведущая роль принадлежит горным и металлургическим предприятиям. На днях научное сообщество вместе с производственниками обсудило своего рода «дорожную карту» взаимовыгодного партнерства. «Включить» ее призван разрабатываемый Минис­терством науки и высшего образования закон «О науке и технологической политике», проект которого уже передан в Парламент.

Все пояснения по документу восточноказахстанцы смогли получить из первых рук – от председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования Дархана Ахмед-Заки во время его поездки в Усть-Каменогорск.

Как подчеркнул глава комитета, государство ежегодно увеличивает финансирование науки: если на 2023 год предусмотрено 158 млрд тенге, то в следующем году сумма увеличится до 244 млрд. Но наука ради науки не востребована обществом, нет никакого смысла тиражировать просто знания и патенты. Государство ждет исследования, которые ориентированы на запросы производства.

– Мы заинтересованы в том, чтобы деньги, которые выделяются на научные и опытно-конструкторские разработки, проходили через госсистему учета, регистрации и экспертизы на научную составляю­щую, – отметил руководитель комитета. – Если есть научные разработки, касаю­щиеся, например, восточноказахстанских металлургических компаний, то они должны быть общедоступными. С другой стороны, важно, чтобы университеты региона имели возможность принимать активное участие в конкурсах по научным разработкам для производственного сектора. Мы собрали немалое количество предложений по изменению и дополнению в действующее законодательство, и большинство из них касается механизмов вовлечения научных организаций, вузов в разработку проектов для предприятий.

Новый закон «О науке и технологической политике» – это, по сути, основа для формирования наукоемкой экономики. В документе отражены принципы равномерного и обоснованного распределения бюджетных средств на науку, подготовки научных кадров, обновления научно-исследовательской инфраструктуры, стимулы для бизнеса вкладываться в науку.

Казахстан не первый год пробует методом «кнута и пряника» подтолкнуть бизнес к переходу на наукоемкую продукцию. С одной стороны, в законодательстве поя­вились жесткие требования по внедрению наилучших доступных технологий. Компаниям, хочешь – не хочешь, приходится приступать к модернизации. С другой – преду­смотрены налоговые льготы для инвестиций в передовые разработки.

За основу, в частности, взят опыт Сингапура и Южной Кореи, где налоговые вычеты достигают 300%. Эти деньги позволяют компаниям и дальше вкладываться в передовые технологии.

Как заметил Дархан Ахмед-Заки, двери в клуб успешных стран открыты тем, кто интегрирован в генерацию глобальной цепочки добавленной стоимости продукции за счет науки и инноваций. Лидерство определяет качество. Например, сейчас на мировом рынке очень высокая конкуренция по изготовлению чипов.

Если совсем недавно достижением считался технологический процесс по выпуску чипов в диапазоне 10–20 нанометров, то сегодня Apple освоил техпроцесс с продукцией на базе 4 нанометров. Именно для генерации инноваций крупные производители масштабно вкладываются в науку и работают с ведущими вузами и научными цент­рами по всему миру. Другой тренд – экологические стандарты с требованиями к действующей индустрии для достижения углеродной нейтральности. Металл, который выпускают в Казахстане, должен быть, условно говоря, «зеленым», или углеродно нейтральным, для экспорта в Европу и США.

– Для этого металлургические компании должны обратиться к науке, – объяснил глава комитета. – А государство выделит гранты на проекты, включающие, помимо исследований, еще и коммерциа­лизацию, то есть внедрение. В этом – логика.

Доводить проекты до производственной стадии будут, по словам главы комитета, технопарки и инжиниринговые центры при вузах. В первую очередь располагающие материально-технической и научно-исследовательской базой, а также опытом коммерциализации. С привлечением софинансирования со стороны бизнеса и поддержки местных исполнительных органов.

Отбор заявок на проекты будет идти на конкурсной основе. К качеству конечной продукции государство намерено предъявлять высокие требования. Планируется объявить конкурс по направлениям агротехнологии, энергоэффективности, технологиям строи­тельства и машиностроения, IТ и робототехническим системам.

Также прорабатывается механизм программно-целевого финансирования по приоритетным направлениям, по которым планируется выделять мегагранты. В их числе научные направления по водной безопасности, экологии, сейсмобезопасности, энергетике, науке о жизни, развитию регионов и другие.

Мегапроекты будут направлены на консолидацию ресурсов и усилий казахстанского научного сообщества для исследований и выработки решений по комплексным междисциплинарным проблемам. В их числе, например, экологические проблемы Каспийского региона, развитие экономики и инфраструктуры «умных» городов и их агломераций, изучение вопросов «цифрового» социального общества. К последней теме заранее проявляет высокий интерес Министерство национальной экономики.

Университеты двойного назначения

– Мы проанализировали всю цепочку от идеи до научной разработки, и на каждом этапе есть свои проблемы, – отметил Дархан Ахмед-Заки. – Одна из главных – кадры.

Сегодня недостаточно, чтобы вуз готовил специалистов в классическом понимании. Студентов необходимо вооружать как можно более широким спектром методов научных исследований. Они должны уметь следить за инновациями и понимать их природу. Для чего? У производственников, как правило, нет кадрового ресурса, чтобы отслеживать технологические новинки, к которым их подталкивает государство. С этой проблемой они, конечно, придут в университеты – в их технопарки, инжиниринговые центры, к их ученым-прикладникам. Наука должна вести мониторинг лучших разработок в различных сферах, анализировать их, разбирать «по косточкам». И обеспечивать этой информацией компании, предлагать для внедрения в адаптированном виде.

Дархан Ахмед-Заки даже поделился с восточноказахстанцами «инсайдом»: в числе наиболее вост­ребованных актуальных нап­равлений – разработки в сфере сельского хозяйства, химико-биологические разработки, создание биологически активных добавок (БАД), сфера IT. Они получают гранты коммерциализации от Фонда науки.

– Мы видим следующую модель: вуз должен понять, какие научные тренды в мире набирают силу, абсорбировать их и довести до предприятий, – отметил глава комитета. – А компании выделяют средства и заказывают эти научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки. Организовывают у себя внутренние научно-производственные подраз­деления для научного сопровож­дения всего цикла. Фонд науки поможет «прокачать» разработки и вывести их на масштабирование совместно с индустриальным партнером. По этой же причине по поручению Главы государства сейчас возобновляется работа Центра научно-технической информации, который будет работать напрямую с вузами и предприятиями.

Чтобы научные центры получили таких аналитиков, технарей-креативщиков, в стране изменят подход. Если раньше университеты приглашали из-за рубежа светил науки, то сейчас казахстанские ученые сами могут поработать или пройти стажировку в зарубежных лабораториях за счет специальной программы «500 ученых». По возвращении домой они смогут организовать зеркальные лаборатории на местах и воспроизвести полученные знания.

– Фундаментальная наука, безус­ловно, нужна, так как сегодня такое время, когда компании опираются на глубокие исследования, – заключил глава комитета. – В конечном счете роль науки заключается в том, чтобы помочь повысить конкурентоспособность страны на мировом рынке. Для этого при Президенте сейчас создается Национальный совет по науке и технологиям.

В регионе, к слову, немало примеров стопроцентно практического партнерства науки и бизнеса. «Казахстанская правда» рассказывала, к примеру, о разработке агрегата для подкормки сельскохозяйственных растений («Для высокого урожая», 23 января 2023 года). Напомним: проект объе­динил в консорциум центр компетенций Smart engineering Восточно-Казахстанского техничес­кого университета им. Д. Серикбае­ва, аграриев и машиностроителей. Недавно в этом же центре решили проблему, возникшую в местном медучреж­дении из-за поломки компьютерного томографа. По словам руководителя Smart engineering Багдата Азаматова, компания-производитель указала медикам нереально долгий срок ремонта и космическую цену.

– Мы разобрались, нашли причину поломки, – пояснил ученый. – И у себя, на своей технической базе, изготовили нужную деталь. Потребовалась пара дней, цена вопроса – несколько тысяч тенге.

– Импортные технологии, которые приходят в сельское хозяйство, очень дорогие, – пояснил глава известного аграрного ТОО Фарид Абитаев. – Я сам инженер и понимаю, что не составляет большого труда сделать такую технику, которую нам предлагают за рубежом за бешеные деньги. Причем сделать лучше, с учетом нашей специфики. И еще получить поддержку государства в виде грантов.

ТОО увидело шанс использовать техническую базу и научный потенциал университета плюс наладить полезное сотрудничество с Костанайским заводом. В итоге родился проект, благодаря которому казахстанские крестьяне получат важный агрегат по доступной цене. Для Восточного Казахстана, где площади под подсолнечник увеличены уже до предела, будущая установка станет, образно говоря, спасательным кругом. В регионе действуют мощные маслозаводы, а сырья не хватает.

– Агрегат будет вносить жидкие удобрения на глубину корневой системы, урожайность увеличится на 30%, – рассказал аграрий. – Мы решим сразу несколько задач: сохраним плодородие почвы, повысим эффективность крестьянских хозяйств, загрузим заводы. В итоге потребитель сможет получить подсолнечное масло по более низкой цене.

Как заметил Фарид Абитаев, можно писать красивые отчеты о научных исследованиях, защищать диссертации, так раньше и было. А можно внедрять разработки в серийное производство. И предлагать их отечественным компаниям.