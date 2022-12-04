Как снизить цены на продукты: в правительстве предложили новые схемы работы стабфондов

Правительство

Перестроить работу стабфондов предлагают в Министерстве сельского хозяйства. 

Фото: primeminister.kz

На совещании в правительстве представили меры по снижению цен на продукты питания, передает Кazpravda.kz со ссылкой на telegram-канал UKIMET

Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Участники совещания рассмотрели весь спектр принимаемых оперативных мер в Казахстане. В оперативных большая роль отводится работе региональных комиссий по выявлению посредников и анализу цепочек ценообразования. Но результаты этих комиссий пока оставляют желать лучшего.

"Работа региональных комиссий по расследованию посреднических схем реализации основных продуктов питания проводится бессистемно, в ноябре в общем проведено всего 25 заседаний. При этом в Астане, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях за прошлый месяц не проведено ни одного заседания.

Соответственно и результатов их работы нет: за истекшую неделю в Алматинской области наблюдается наибольший рост цен – на 0,7% совокупно по 6 продуктам категории СЗПТ (рис, творог, соль, мясо кур, кефир 2,5% жирности, яйца 1 категории), в Астане – на 0,5% (мука 1 сорта, хлеб из муки 1 сорта, морковь, лук, сахар)", – сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета торговли Айдар Абилдабеков.

Комитет торговли выявил факты превышения торговой наценки лицами, приобретающими яйца на уральской птицефабрике, и реализующими их с превышением торговой надбавки. Подобные случаи установлены и в других регионах. 

Вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай представил три этапа новых подходов к работе стабфондов.
По данным статистики, основное влияние на продовольственную инфляцию этого года оказали резкий рост цен на сахар (71,9% за 11 месяцев 2022 г.) и плодоовощную продукцию (май-июль 2022 г). 

Новые подходы направлены, в том числе, на предупреждение резкого роста цен на овощи в межсезонье и выделение доступного финансирования производителям основных продуктов питания в период подготовки к следующему сезону.

Первый этап — закуп плодоовощной продукции (действует с 25 ноября т.г.), финансирование осеннего урожая 2023 года (до 1 февраля 2023 года), и в последующем, ежегодно, до 1 сентября текущего финансового года — финансирование осеннего урожая следующего года.

Второй этап — форвардный закуп сырья через переработчиков гречневой крупы, риса, масла подсолнечного (с 1 марта 2023 года), выделение оборотных средств производителям сахара (в действии с октября т.г.).

Третий этап — мука, говядина, птица, макароны, хлеб, молоко и молочная продукция, яйца (с 1 июня 2023 года механизмы прорабатываются). Встречными обязательствами со стороны производителей на всех трех этапах станет фиксация цен на производимую продукцию.

"Необходимо возобновить ярмарки выходного дня. Я поручал регионам проводить не менее трех раз в неделю заседания региональных комиссий для расследования посреднических схем и цепочек ценообразования.

А в результате теперь Комитет торговли в ручном режиме сопровождает их деятельность. Все нарушения на поверхности, достаточно только сравнить оптовые и розничные цены.

Региональные комиссии не выполняют свою основную функцию, а именно здесь нужна оперативность и своевременность. В свою очередь Министерству сельского хозяйства необходимо продолжить работу по переформатированию работы стабфондов", — резюмировал Серик Жумангарин.

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