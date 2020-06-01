Как стать оператором iKOMEK109, работая из дома

Общество
Единый контакт-центр акимата Нур-Султана объявил прием на позиции оператора на дому, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

"Центр iKOMEK109 ищет в команду ответственных сотрудников, неравнодушных к развитию столицы горожан. В обязанности оператора входит прием, консультация, регистрация в информационной системе обращений, поступающих от жителей города по всем вопросам жизнедеятельности столицы", – говорится в информации.

В iKOMEK отметили, что работа оператора полностью оцифрована и руководство в онлайн-режиме может отслеживать продуктивность операторов. Таким образом, обеспечивается высокое качество обслуживания горожан. В среднем операторы принимают около 30 обращений в час.

"Пандемия коронавирусной инфекции ощутимо изменила мир. Сегодня крупнейшие мировые компании – Facebook, Amazon, Alibaba, Microsoft и другие сделали шаг навстречу к удаленной работе. У нас есть возможность оказывать качественный сервис жителям посредством привлечения сотрудников на удаленной работе. В рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева о необходимости активного трудоустройства безработных мы объявили набор операторов в Единый контакт-центр iKOMEK109", – отметила руководитель городского центра iKOMEК Жаннат Дубирова.

Единый контакт-центр iKOMEK109 работает в режиме 24/7, для операторов утвержден "плавающий график". Таким образом, есть возможность подобрать максимально удобный график для кандидатов, отметили в кадровой службе iKOMEK.

"Особо хочу отметить уровень технического оснащения кандидатов: стабильный интернет, персональный компьютер или ноутбук, гарнитура с микрофоном и обеспечение тишины во время работы", – заключила подчеркнула Дубирова.

Для получения подробной информации можно обратиться по следующим контактам: +7 7172 917 222; m.tanzharyk@ikomekastana.kz.

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