Как восполнить дефицит врачей Медицина 19 ноября 2025 г. 0:27 135 Юлия Пулина собственный корреспондент по области Ұлытау О нехватке узких специалистов и мерах по решению кадрового вопроса на встрече с журналистами рассказала исполняющая обязанности руководителя регионального управления здравоохранения Сабина Ниязова. Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов – В этом году к нам прибыли более 20 врачей, в том числе онкологи, инфекционисты, отоларингологи, – сообщила она. – К сожалению, в области сохраняется кадровый дефицит. Общая потребность – сто докторов. По ее словам, в регионе вообще нет детских кардиохирургов, пульмонологов, гастроэнтерологов, врачей-гепатологов. Управлением здравоохранения области Улытау совместно с акиматом и профильным министерством принимаются меры по закрытию дефицита. – Врачам, которые приезжают сюда на работу, выплачиваются подъемные – от 5 миллионов до 8,5 миллиона тенге, – уточнила она. – По возможности стараемся обеспечить жильем. Свободных квартир не хватает в Сатпаеве и Жезказгане, однако при содействии местных исполнительных органов жилищный вопрос все же решается. В городе Каражале, Жанааркинском и Улытауском районах проблем с недвижимостью для врачей нет. Для улучшения качества медицинских услуг в начале ноября в Жезказган и Сатпаев приезжали доктора из АО «Национальный научный центр хирургии им. А. Н. Сызганова» (Алматы). В течение двух дней, помимо обучающих семинаров для врачей, они вели прием населения. – В помощь нашим докторам из медицинских университетов направлены 11 врачей-резидентов по направлениям, где наблюдается острый дефицит специалистов, – пояснила Сабина Сабировна. – Это акушеры-гинекологи, лор-специалисты, нейрохирурги. В медорганизациях на втором и третьем годах обучения они проходят резидентуру, оказывают практическую помощь. Как правило, резиденты приезжают на срок от 3 до 6 месяцев, затем их сменяют другие студенты. Кроме того, для области Улытау было выделено 100 целевых грантов из республиканского бюджета. Благодаря этим средствам порядка сорока врачей-резидентов региона обучаются по разным направлениям. По окончании обучения они обязаны будут приехать в область и отработать три года в местных больницах. – Наша задача – сделать все возможное, чтобы в будущем пациенту не нужно было выезжать в Караганду или Астану за медицинской помощью, – подчеркнула Сабина Ниязова. – Дефицит врачей – проблема общереспубликанская, и мы последовательно решаем ее в своем регионе. #медицина #врачи #Сабина Ниязова