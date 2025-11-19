– В этом году к нам прибыли более 20 врачей, в том числе онкологи, инфекционисты, отоларингологи, – сообщила она. – К сожалению, в области сохраняется кадровый дефицит. Общая потребность – сто докторов.

По ее словам, в регионе вообще нет детских кардиохирургов, пульмонологов, гастроэнтерологов, врачей-гепатологов. Управлением здравоохранения области Улытау совместно с акиматом и профильным минис­терством принимаются меры по закрытию дефицита.

– Врачам, которые приезжают сюда на работу, выплачиваются подъемные – от 5 миллионов до 8,5 миллиона тенге, – уточнила она. – По возможности стараемся обеспечить жильем. Свободных квартир не хватает в Сатпаеве и Жезказгане, однако при содействии местных исполнительных органов жилищный вопрос все же решается. В городе Каражале, Жанааркинском и Улытауском районах проблем с недвижимос­тью для врачей нет.

Для улучшения качества медицинских услуг в начале ноября в Жезказган и Сатпаев приезжали доктора из АО «Национальный научный центр хирургии им. А. Н. Сызганова» (Алматы). В течение двух дней, помимо обучающих семинаров для врачей, они вели прием населения.

– В помощь нашим докторам из медицинских университетов направлены 11 врачей-резидентов по направлениям, где наблюдается острый дефицит специалистов, – пояснила ­Сабина Сабировна. – Это акушеры-гинекологи, лор-специалисты, нейрохирурги.

В медорганизациях на втором и третьем годах обучения они проходят резидентуру, оказы­вают практическую помощь.

Как правило, резиденты приезжают на срок от 3 до 6 месяцев, затем их сменяют другие студенты.

Кроме того, для области Улытау было выделено 100 целевых грантов из республиканского бюджета. Благодаря этим средствам порядка сорока врачей-резидентов региона обучаются по разным направлениям. По окончании обучения они обязаны будут приехать в область и отработать три года в местных больницах.

– Наша задача – сделать все возможное, чтобы в будущем пациенту не нужно было выезжать в Караганду или Астану за медицинской помощью, – подчеркнула Сабина Ниязова. – Дефицит врачей – проблема общереспубликанская, и мы последовательно решаем ее в своем регионе.