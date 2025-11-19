Как восполнить дефицит врачей

Медицина
135
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

О нехватке узких специалистов и мерах по решению кадрового вопроса на встрече с журналис­тами рассказала исполняющая обязанности руководителя регионального управления здравоохранения Сабина Ниязова.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– В этом году к нам прибыли более 20 врачей, в том числе онкологи, инфекционисты, отоларингологи, – сообщила она. – К сожалению, в области сохраняется кадровый дефицит. Общая потребность – сто докторов.

По ее словам, в регионе вообще нет детских кардиохирургов, пульмонологов, гастроэнтерологов, врачей-гепатологов. Управлением здравоохранения области Улытау совместно с акиматом и профильным минис­терством принимаются меры по закрытию дефицита.

– Врачам, которые приезжают сюда на работу, выплачиваются подъемные – от 5 миллионов до 8,5 миллиона тенге, – уточнила она. – По возможности стараемся обеспечить жильем. Свободных квартир не хватает в Сатпаеве и Жезказгане, однако при содействии местных исполнительных органов жилищный вопрос все же решается. В городе Каражале, Жанааркинском и Улытауском районах проблем с недвижимос­тью для врачей нет.

Для улучшения качества медицинских услуг в начале ноября в Жезказган и Сатпаев приезжали доктора из АО «Национальный научный центр хирургии им. А. Н. Сызганова» (Алматы). В течение двух дней, помимо обучающих семинаров для врачей, они вели прием населения.

– В помощь нашим докторам из медицинских университетов направлены 11 врачей-резидентов по направлениям, где наблюдается острый дефицит специалистов, – пояснила ­Сабина Сабировна. – Это акушеры-гинекологи, лор-специалисты, нейрохирурги.

В медорганизациях на втором и третьем годах обучения они проходят резидентуру, оказы­вают практическую помощь.
Как правило, резиденты приезжают на срок от 3 до 6 месяцев, затем их сменяют другие студенты.

Кроме того, для области Улытау было выделено 100 целевых грантов из республиканского бюджета. Благодаря этим средствам порядка сорока врачей-резидентов региона обучаются по разным направлениям. По окончании обучения они обязаны будут приехать в область и отработать три года в местных больницах.

– Наша задача – сделать все возможное, чтобы в будущем пациенту не нужно было выезжать в Караганду или Астану за медицинской помощью, – подчеркнула Сабина Ниязова. – Дефицит врачей – проблема общереспубликанская, и мы последовательно решаем ее в своем регионе.

#медицина #врачи #Сабина Ниязова

Популярное

Все
Победный выезд «Барыса»
Как восполнить дефицит врачей
Трилистник кофейных предпочтений
Так держать, молодежь!
За чей счет сделка, господа риелторы?
Уважайте пешеходов!
Защитить детей в цифровом пространстве
Умное финансирование детсадов?
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
В работе помогает робот
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Молодежь созидает будущее
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
Молодые казахстанцы создали приложение для изучения английского языка
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Сегодня – День бурильщика
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Когда традиции и инновации работают на общее благо
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?

Читайте также

Амбулатория для сельчан
Медпомощь рядом
За три года в области Жетiсу открыли более 160 медицинских …
Масштабная реновация больниц продолжается в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]