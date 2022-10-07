Как я училась правильно замуж ходить

В пятьдесят почти лет решила я повысить свои компетенции. Так назвал мой сын стремление мамы, не желающей сдавать позиции молодежи, принять участие в полезных и современных семинарах, вебинарах и лекциях разных тренеров.

Всего этого в Сети навалом, кстати, бесплатно, а не только за деньги, и темы семинаров, вебинаров и лекций – на разный вкус. Имея за плечами несколько удачных, на мой взгляд, но почему-то разрушившихся браков, я выбрала тему «Рынок брачных отношений».

Вебинар понравился мне очень. Обаятельный, красивый психо­лог средних лет таким, как я, дамам, а также озабоченным борьбой за место под солнцем девушкам (мужчин-участников было немного), объяснял, какими надо быть, чтобы удачно выйти замуж (или жениться).

– Представьте, что каждый потенциальный жених или невеста – товар на рынке брачных отношений, – предлагал психолог. – Но также он в любой момент может быть и покупателем. Как покупатель, вы, конечно, захотите взять товар лучший, тот, что вам больше всего нравится. Но что вы дадите взамен?

Так нас доходчиво подвели к мысли, что бесприданницы и бесприданники нормальным людям для брака не годятся.

– Любой девушке, желающей составить хорошую партию, я посоветовал бы сначала получить профессию, начать зарабатывать, а в идеале позаботиться и о собст­венной жилплощади, – сказал, подняв палец к небу, тренер. – И потом уже выходить на рынок брачных отношений завидной невестой. Не торопясь там торговаться за свои интересы, выбирать по себе.

Я робко поинтересовалась: а где же за всем этим любовь?

– Любовь – химическая реакция, – пожал плечами красивый психолог. – Когда организм самки сигналит, что именно этот самец может дать ей здоровое потомство. Прекрасно, если самец этот достойный, а если – так, чемодан без ручки? Поэтому, испытывая страсть, включаем голову!

Ну, я-то на данный момент замужем и на рынке брачных отношений не игрок, но красивые фразы тренера с семинара все-таки вертелись в голове. И я приставала к мужу:

– Нам надо младшей дочке и внучке прикупить хотя бы по однокомнатной квартире, чтобы нормально выдать их замуж!

Муж смотрел на меня с недоумением.

– Тебе нужно окончить еще один институт, чтобы меня перестало грызть осознание того, что я продешевила на рынке брачных отношений!

Муж поднял бровь. Тревожный, по-моему, знак. Но язык не удержался:

– Если все понимать буквально, то люди, вступающие в брак повторно, «уцененка»?

Леон почесал в затылке, потом принес градусник – померить мне температуру. Нормальная. Я уже молчала, по его мимике понимая, что муж формулирует фразу:

– Так вот, женщина. Сходи до суда за разводом и сиди потом на прилавке на своем свадебном базаре, свесив ножки. А я тебя буду любить со стороны. Только нервы мне и детям не порть, пока в семье гармония.

Я дико извинилась за свою бабскую несдержанность, и меня повели пить чай с вареньем.