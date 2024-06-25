Как защитить себя от интернет-мошенничества?

К сожалению, приходится признавать, что чем выше уровень развития технологий, тем более подготовленными в плане знаний и навыков становятся интернет-мошенники. Звонки от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками банков, операторами мобильной связи или даже работниками правоохранительных органов, практически никого сейчас не удивляют. Пожалуй, уже не осталось людей, кого бы кибермошенники не пытались поймать на крючок. Кстати, отсюда и появился термин «фишинг», что в переводе с английского значит «рыбная ловля».

Участились в последнее время и случаи обмана граждан с использованием мессенджеров WhatsApp и Telegram. А происходит это следующим образом: мошенники рассылают вредонос­ную программу в виде ссылки, которая чаще всего призывает к голосованию за детей, якобы участвующих в конкурсе, розыгрыше каких-то призов, либо в виде опросника по различным темам.

И если человек делает злополучный клик, то те получают параллельный доступ к аккаунту мессенджера, взламывая его. А далее с уже взломанного аккаунта рассылается текст другим абонентам с просьбой занять деньги. Многие «покупаются» на эту уловку, соглашаясь помочь ничего не подозревающему другу. Мошенники же для получения денежных поступ­лений используют счета третьих лиц, так называемых дропов.

К слову, за последние годы интернет-мошенничество во всем мире вышло на первое место в сравнении с другими видами преступлений. Оно принимает новую форму, трансформируясь в кибер. И число таких преступлений постоянно растет. Вот и полицейские давно бьют тревогу, призывая казахстанцев быть более бдительными.

По словам заместителя министра внутренних дел Игоря Лепехи во время парламентских слушаний, в настоящее время интернет-мошенничество в банковской сфере распространено во всем мире.

– За последние пять лет их регистрация в Казахстане также значительно увеличилась. Общий ущерб гражданам от деятельности интернет-мошенников составил 11 миллиардов 350 миллионов тенге. Зарегист­рировано свыше 13 700 интернет-мошенничеств, в результате которых пострадало более 13,5 тысячи граждан. Из них 70% жители городов, остальные 30% – сельской местности. Принятыми мерами задержано и привлечено к ответственности 521 лицо, причастное к совершению 2,5 тысячи различных интернет-мошенничеств, – констатировал он.

Но это лишь официальные цифры. Важно понимать, что статистика редко отражает реальные показатели, ведь в правоохранительные органы с заявлением приходит не каждый. Тем не менее это ярко демонстрирует и масштабы проблемы, и отсутст­вие ее границ, потому как чаще всего телефонным «разводом» у нас в стране занимаются люди из-за рубежа. И это, как правило, не один человек, а целые ОПГ.

– В них может быть до ста человек с отделами разработчиков, взломщиков. У них даже есть НR-отделы, которые занимаются поиском дропов. Поскольку преступников в Интернете найти тяжелее, они массово переходят в сторону киберкриминала. И к сожалению, надо признать, что эта тенденция будет лишь развиваться, – отмечает руководитель Центра анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев.

Конечно, никто не может быть застрахованным от интернет-мошенничества, но, как говорят специалисты, при соблюдении определенных мер защиты все-таки можно избежать неприятностей. В первую очередь нужно усиливать ряды «Киберпола» и специалистов IT-направления, причем как на государственной службе, так и в частной сфере. А это вопрос немалых финансовых вливаний.

– Основная причина и проблема заключается в нехватке кадров. Да, был создан отдел по борьбе с киберпреступностью, но на сегодняшний день этого недостаточно. Как правило, каждое второе уголовное дело прерывается из-за неустановления лица, – рассказывает юрист Алдиар Талапкеров. – Считаю, что нужно увеличивать штат отдела по борьбе с киберпреступностью, и пора переводить данный вид уголовного правонарушения в категорию тяжких преступлений, так как это, на мой взгляд, влияет на раскрываемость. Также считаю необходимым усилить работу по профилактике в банках, сотрудники которых разъясняли бы ИП и юрлицам, что передача своих данных по оплате третьим лицам может обернуться самыми нежелательными последствиями.

Как один из вариантов, уже успешно практикующихся за рубежом, предлагается создать в Казахстане своего рода частные криминалистические лаборатории в области киберпреступлений с последующим их развитием.

– За рубежом это нормально, когда те же ЦРУ и ФБР могут заказать киберразведку или расследование частной лаборатории. У нас же пока это не развито, хотя общепринято считать, что в частном секторе сотрудники более квалифицированные, – подчеркнул Олжас Сатиев.

Однако меры собственной защиты нужно предпринимать и самостоятельно. А начать можно с малого: не передавать без надобности свои личные данные и заниматься самообразованием. Кроме того, мы часто пользуемся онлайн-услугами, где с помощью кода подтверждаем свое согласие на какие-либо операции. По такому же алгоритму действуют и интернет-мошенники, поэтому никому и ни под каким предлогом нельзя диктовать цифровые пароли, коды.

Также небезопасно привязывать свои карты к интернет-сайтам при покупке товаров, на такие случаи лучше завести дополнительную карту. Стоит проявить бдительность и при видеозвонках с незнакомых, а особенно зарубежных номеров. Мошенники с помощью искусственного интеллекта могут сгенерировать ваше изображение и голос.

Важно помнить, что мошенники всегда на несколько шагов впереди и психологически хорошо подготовлены. Их уловки рассчитаны на дестабилизацию состояния собеседника, поэтому следует анализировать свои действия и не поддаваться эмоциям. В противном случае это может привести к необдуманным действиям и больно ударить по карману.