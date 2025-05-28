Банки и мобильных операторов обяжут сообщать в АФМ о подозрительных операциях клиентов

Мажилис,Киберугрозы
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил замглавы Агентства по финансовому мониторингу  Женис Елемесов, проект закона разработан во исполнение Плана законопроектных работ и Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы. Он подчеркнул, что финансовые преступления покушаются на основы экономической стабильности.

«Профессиональные «отмыватели» используют все более изощренные схемы для легализации своих преступных доходов, что усложняет работу. Это требует постоянной адаптации законодательства к новым вызовам», - сказал он.

Законопроектом на АФМ возлагается обязательство по проведению анализа и мониторинга подозрительных операций некоммерческих организаций на предмет выявления рисков отмывания преступных доходов и финансирования незаконной деятельности.

«Это позволит нам более оперативно реагировать на угрозы и пресекать финансовые преступления на этапе их планирования. Кроме того, операторы сотовой связи и «Правительство для граждан» станут новыми субъектами финансового мониторинга. Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а «Правительство для граждан» по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 млн тенге по аналогии со сделками у нотариусов. Эти инструменты способствуют более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций», - пояснил Елемесов.

Предлагается также установление обязательных требований для субъектов финансового мониторинга по направлению сообщений о подозрительной деятельности.

«Субъекты финансового мониторинга будут направлять информацию о том, что клиент возможно использует свою деятельность для легализации доходов или финансирования терроризма согласно совокупности его операций с деньгами и иным имуществом. Признаки подозрительной деятельности будут утверждаться Агентством по финансовому мониторингу. Данная поправка направлена на укрепление финансовой безопасности нашего государства и создание более эффективной системы анализа и мониторинга», - сказал замглавы АФМ.

Существенно будет пересмотрена система оценок рисков отмывания доходов. Ее предлагается разделить на 2 уровня – национальную оценку, которую будет проводить Агентство по финансовому мониторингу, и секторальную оценку, возлагаемую на госорганы раз в три года. Агентство по финансовому мониторингу определяет уровень риска путем всесторонней оценки и анализа собранных данных для дальнейшего развития антиотмывочной системы страны.

«Необходимо учитывать, что преступный мир не стоит на месте и постоянно совершенствуется в поисках новых путей отмывания. Для нивелирования противозаконных действий, нам требуется закрепить четкий период проведения оценок. Эффективное взаимодействие между госорганами через систему оценки рисков будет являться ключом к успешной борьбе с финансовыми преступлениями. Мы должны наладить надежные каналы обмена данными, чтобы обеспечить комплексный подход», - отметил спикер.

Кроме того, будет пересмотрен порог по отдельным операциям с деньгами и иным имуществом.

«Порог операций по приобретению или продаже в наличной форме культурных ценностей, ввоз в Казахстан либо вывоз из Казахстана культурных ценностей, предлагается снизить с 45 млн тенге до 1 млн тенге. Операции с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, также теперь будут подлежать финансовому мониторингу», - заключил Елемесов.

#АФМ #банки #операторы #клиенты

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