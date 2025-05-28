1,3 млрд тенге «увели» интернет-мошенники у карагандинцев

Мошенничество
67
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Эта сумму озвучил начальник департамента полиции Негмет Исмагулов на встрече с жителями Карагандинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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1,3 млрд тенге – такова сумма ущерба по 449 уголовным делам, направленным в суд. Есть подозреваемые, которые совершили более 70 фактов мошенничества. Об этом на отчетной встрече с населением рассказал начальник департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов.

– Интернет-мошенничество стало самым распространенным видом преступлений не только в нашей области – рост произошел по всей республике, - отметил он в ходе отчетной встречи с населением. – Интернет-мошенничеств зарегистрировано больше, чем краж чужого имущества. И во многих случаях граждане обращаются в органы полиции только после того, как они передали деньги мошенникам.

Жителей региона обманывают путем ложных SMS-оповещений и телефонных звонков от банков, через оформление онлайн-займов и онлайн-покупок, а также вложений в фиктивные фонды.

Областным управлением по противодействию киберпреступности по итогам 2024 года зарегистрировано 1 906 интернет-мошенничеств, задержано 67 подозреваемых, среди которых есть и граждане других стран.

– Потерпевшим мы возместили 150 миллионов тенге. Конечно, этого недостаточно. Совместно с операторами сотовой связи заблокировано 60 миллионов мошеннических звонков, изъято семь специальных устройств, - добавил Негмет Исмагулов.

Главный полицейский Карагандинского региона призвал граждан быть бдительными.

#мошенничество #Карагандинская область

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