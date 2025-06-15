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Образовательная инициатива направлена на укрепление культуры кибергигиены и минимизацию рисков, связанных с человеческим фактором при работе с большими данным.

Программа включает около 7 часов видеокурсов, охватывающих ключевые темы: защита персональных данных, распознавание фишинговых атак, цифровая этика, надежная работа с паролями и др. Курсы доступны в удобном формате для самостоятельного прохождения, а материалы адаптированы как для специалистов, так и для руководителей госорганов. Для управленцев предусмотрены отдельные методические рекомендации по выстраиванию системной информационной безопасности в организациях.

«Цифровая грамотность госслужащих — это не просто знание основ безопасности, а фундамент надёжности всей государственной IT-инфраструктуры. Мы стремимся сформировать устойчивую культуру осознанного поведения в цифровой среде», — отметил представитель уполномоченного органа в сфере информационной безопасности.

Обучение охватит тысячи сотрудников, включая тех, кто работает с критически важными государственными информационными системами и персональными данными граждан. Инициатива реализуется в рамках постоянной работы по профилактике киберугроз: помимо онлайн-курсов, проводятся офлайн-семинары, тренинги и информационно-разъяснительная работа.

По данным международных исследований, до 80% инцидентов в киберпространстве происходят по причине человеческих ошибок. Повышение осведомлённости пользователей — один из наиболее эффективных способов защиты цифровых систем.

Платформа citizensec.kz разработана с участием казахстанских и международных экспертов и соответствует актуальным методологиям в области подготовки кадров по информационной безопасности.

Повышение киберграмотности — это часть долгосрочной стратегии по формированию безопасной цифровой среды. Чем выше осознанность пользователей, тем надёжнее и устойчивее работают государственные цифровые сервисы, от которых ежедневно зависят миллионы казахстанцев.