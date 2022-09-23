Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие три дня

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 24-26 сентября, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, северо-западный циклон будет оказывать влияние на западные регионы Казахстана, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальную территорию страны, вызывая на своем пути дожди: 25 сентября на западе, 26 сентября на северо-западе и севере сильные дожди, грозы, усиление ветра и град.

В начале следующей недели в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (переход дождя в мокрый снег).

На юго-востоке Казахстана кратковременные дожди с грозами ожидаются только в горных и предгорных районах.

Температура воздуха будет понижаться на большей части республики:

- на западе страны днем от 22-33 до 9-22 тепла,

- на северо-западе от 25-32 до 10-23 тепла,

- на севере от 23-30 до 5-20 тепла,

- в центре от 22-32 до 20-28 тепла,

- в Кызылординской области от 30-35 до 17-25 тепла.

На юго-востоке и крайнем юге страны температура воздуха сохранится в пределах 25-35 тепла.