Какая погода ожидает казахстанцев в эти выходные

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 23-25 апреля, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в ближайшие дни северные регионы страны останутся под властью Северо-западного антициклона, который вызовет прекращение осадков и сохранит низкие ночные температуры воздуха до 5-10 мороза.

На остальной территории республики, со смещением циклона из района Средиземного моря, пройдут дожди, временами сильные, на востоке и в центре страны - в виде дождя и мокрого снега, ожидается туман, гололед, на юге республики с грозой, градом и шквалистым ветром.

К концу периода, на большей части страны, за исключением южных регионов, ожидается постепенное повышение дневных температур воздуха, в северной половине до 10-18 градусов тепла, а в западной до 20-25 градусов тепла, отметили синоптики.