Какая погода ждет казахстанцев в праздничные выходные

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 7-9 мая, предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в предстоящие праздничные выходные теплые воздушные массы из районов Узбекистана принесут пусть краткосрочное, но долгожданное тепло практически во все регионы Казахстана.

"Несмотря на то, что в отдельных районах севера и востока республики ночью сохранится отрицательная температура, уже к 9 мая столбики термометров в дневные часы покажут 20-28 градусов тепла", - отмечают синоптики.

А вот в западных регионах ожидается неустойчивый характер погоды – сначала южный циклон принесет с собой обильные дожди с грозами, и возможно выпадение града, уточнили специалисты.

Вслед за циклоном северо-западный антициклон обусловит прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха, добавили в Казгидромете.