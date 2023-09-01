Какой будет погода в первые дни осени в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz

По данным синоптиков, первые осенние выходные ожидаются прохладными и дождливыми.

"Обширный и малоподвижный циклон не оставляет в покое Казахстан. Вот и в ближайшие дни на большей части республики он сохранит облачную, дождливую и холодную погоду. На севере, востоке, в центре страны временами ожидаются сильные дожди, в горных районах Алматинской и Жетысуской областей пройдут осадки, временами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, с грозами, градом, порывистым ветром. Температура воздуха в этих регионах ночью 5-12, днем 13-20 тепла, ночью в горных районах 0-5 тепла", – говорится в сообщении.

Лишь на западе Казахстана сохранится ясная погода без осадков с относительно комфортным температурным фоном. На северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.