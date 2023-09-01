Какой будет погода в первые дни осени в Казахстане

Культура и общество
98
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по Казахстану на 2-4 сентября, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

По данным синоптиков, первые осенние выходные ожидаются прохладными и дождливыми.

"Обширный и малоподвижный циклон не оставляет в покое Казахстан. Вот и в ближайшие дни на большей части республики он сохранит облачную, дождливую и холодную погоду. На севере, востоке, в центре страны временами ожидаются сильные дожди, в горных районах Алматинской и Жетысуской областей пройдут осадки, временами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, с грозами, градом, порывистым ветром. Температура воздуха в этих регионах ночью 5-12, днем 13-20 тепла, ночью в горных районах 0-5 тепла", – говорится в сообщении.

Лишь на западе Казахстана сохранится ясная погода без осадков с относительно комфортным температурным фоном. На северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

#погода #прогноз #холод #дожди

Популярное

Все
Справедливый Казахстан: стратегия и задачи
Телепроект «Қазақшаң қалай, балақай?» помогает родителям
Пожар по плану. Как спастись из горящей многоэтажки?
Выставка ретроавтомобилей или "Копейка" за миллион
Как выучить язык? Испытано на себе
Девять жизней Айсулу Сулейменовой
Вопрос ношения религиозной одежды в школах является сложным и чувствительным
Что нам несут очередные реформы в системе образования?
Как «обуздать» миграцию
Медосвидетельствование водителей переводится в электронный формат в Казахстане
Триумфатор науки Средневековья
Касым-Жомарт Токаев выступает с посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Три четверти века
Токаев поздравил учителей и школьников с Днем знаний
Путешествия по Иртышу
Сегодня для 382 тысяч первоклашек прозвенит первый звонок
Азиада – прямой путь к Олимпиаде
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 31 августа 2023 года №27-НП
Лучшая теория – это практика
Как новенький!
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Как выучить язык и обрести друзей
Муза Каюма Мухамедханова
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
33 млн тенге ущерба нанес государству лаборант школы в Жетысуской области
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане
Евросоюз ужесточил контроль за крупными интернет-платформами
Около 5 тонн запрещенных к культивированию растений изъяли в Алматинской области
Акима Павлодара освободят от должности
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Тайланде
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Антикор ищет волонтеров
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Сегодняшние новостройки таят в себе немало сюрпризов
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана

Читайте также

Акимат после проверки антикора расхотел покупать за 18 млн …
Медосвидетельствование водителей переводится в электронный …
Что нам несут очередные реформы в системе образования?
Как «обуздать» миграцию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]