Сатыбалды признал вину в легализации преступно полученных денег

Сторона защиты просит о сделке о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов, передает Kazpravda.kz

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В межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоялось главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Кайрата Сатыбалды по обвинению в совершении легализации денег, полученных преступным путем в крупных размерах.

«На заседании прокурор зачитал обвинительный акт. Подсудимый Сатыбалды предъявленное обвинение признал в полном объеме», - говорится в сообщении Верховного суда.

Во время предварительного слушания стороной защиты заявлено ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов.

В связи с этим судом предоставлено время для решения вопроса о заключении процессуального соглашения.

Судебное заседание отложено на неопределённый срок.

Кайрат Сатыбалды является племянником первого президента страны Нурсултана Назарбаева.