Какие гостиницы чаще выбирали иностранные туристы в РК

Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

Kazakh Tourism проанализировал данные системы eQonaq по наиболее популярным местам размещения в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На основе результатов составлен топ-10 отелей, которые чаще всего выбирали иностранные гости в прошлом году.

Большинство туристов из-за рубежа в 2024 году останавливались в Hotel Kazakhstan — 30 412 иностранных посетителей выбрали этот отель в Алматы.

Вторую строчку в системе eQonaq занимает гостиница Holiday Inn, которому 15 619 посетителей отдали предпочтение. Замыкает тройку лидеров Sheraton Astana Hotel — столичный отель выбрали 14 790 человек.

Rixos Water World Aktau значительно улучшил свои позиции, поднявшись на четыре пункта вверх по сравнению с предыдущим годом, и занял 4-е место. В этом пятизвёздочном отеле, расположенном в Мангистауской области, остановились более 14,5 тысяч иностранных туристов. Rixos Almaty, напротив, опустился на три строчки вниз и занял пятое место (12,6 тыс).

Отели города Алматы Mercure Almaty City Center (12,2 тыс), InterContinental Almaty (11,2 тыс), Best Western Plus Atakent Park Hotel (11,2 тыс), Rahat Palace Hotel (11,1 тыс) заняли с 6 по 9 место соответственно.

Десятку популярных отелей среди иностранных туристов в системе «eQonaq» замыкает Hilton Astana.

 В нацкомпании отметили, что в 2024 году в местах размещения, зарегистрированных в системе eQonaq, остановились более 1,5 миллиона иностранных туристов.

Напомним, проанализировав прошедшие через эту систему данные о работе мест размещения, а это свыше 525 тыс. субъектов, компания Kazakh Tourism составила топ-10 самых привлекательных для иностранных гос­тей облас­тей и городов Казахстана.

#туристы #иностранцы #казахстанцы #Kazakh Tourism

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