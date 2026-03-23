Какие лекарства чаще всего покупают казахстанцы

Данные сформированы на основе системы цифровой маркировки

Лидером продаж, как и в остальные времена года, стал этиловый спирт - реализовано 4,1 млн единиц маркированного средства. На втором месте натрия хлорид - 2,1 млн единиц. В тройку лидеров вошел жаропонижающий препарат парацетамол - 1,75 млн единиц. На четвертом месте по продажам среди маркированных лекарственных средств - ацетилсалициловая кислота с продажами более 1,5 млн единиц. Пятерку замыкает нафазолин - сосудосуживающее средство, применяемое при насморке.

Заметный спрос зафиксирован на «Цитрамон П» - более 1,23 млн единиц. В ТОП-10 также вошли меновазин - 897 тысяч, «ТераФлю» от гриппа и простуды, активированный уголь - 636 тысяч и фурациллин - 623 тысячи проданных лекарственных средств.

«Система маркировки позволяет в режиме реального времени отслеживать движение каждой упаковки лекарственного препарата от производителя до конечного потребителя. Представленная статистика отражает именно розничную реализацию лекарств в аптеках. При этом система маркировки гарантирует, что каждый из этих препаратов - подлинный и прошел полный путь легального оборота», - отметили в Министерстве здравоохранения.

Напомним, с 1 июля 2024 года в Казахстане введена обязательная цифровая маркировка всех лекарственных средств. Система Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров позволяет фиксировать потребительский спрос в режиме реального времени. Аналитика охватывает реализацию маркированных лекарственных средств и позволяет объективно оценить потребительский спрос в зависимости от сезона.

В рамках цифровой маркировки каждая упаковка лекарственного препарата получает уникальный цифровой код Data Matrix. Потребитель, аптека или проверяющий орган могут мгновенно верифицировать подлинность препарата через мобильное приложение Naqty Onim. Это делает продажу фальсифицированных лекарств технически невозможной в рамках легального товарооборота.

