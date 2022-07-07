Фото: akorda.kz
Президент , Поручения , Экономика , Транспорт
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание

Глава государства провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Под председательством Президента состоялось совещание с участием руководства Правительства, руководителей профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.

Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль транспортно-логистической отрасли в казахстанской экономике. По его словам, эта сфера имеет важное значение для активизации взаимодействия регионов. Тем не менее, геополитическая ситуация и санкционное противостояние привели к разрыву традиционных транспортно-логистических цепочек.

В ходе совещания подчеркнута необходимость проработать альтернативные маршруты коммуникации и доставки грузов, а также диверсификацию поставок.

По мнению Президента, требуется принять комплекс мер для обеспечения безопасного и бесперебойного экспорта отечественной продукции. Глава государства подчеркнул, что необходимо сохранить лидерство нашей страны в Центрально-Азиатском регионе и развивать Казахстан как надежный транзитный хаб. С этой целью предстоит сформировать альтернативные железнодорожные маршруты. В частности, речь идет о реализации проектов Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Мактаарал – Дарбаза, строительстве обводной железнодорожной линии в обход Алматы.

Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по укреплению железнодорожного парка и проведению капитального ремонта путей.

«Необходимо делать упор на развитие отечественного железнодорожного машиностроения. Определенные заделы есть. Надо активно поддержать казахстанских производителей», – сказал он.

Президент считает необходимым осуществить масштабную модернизацию национальной компании «Қазақстан темір жолы».

«Возможно, пришло время трансформировать КТЖ в национальную транспортно-логистическую компанию. Это расширит мандат и задачи КТЖ, позволит компании более комплексно вести работу по развитию транспортно-транзитного потенциала страны», – заявил Глава государства.

Особое внимание в выступлении Президент уделил развитию морских перевозок.

«Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время. Перед Правительством я ставлю стратегическую задачу – трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря. Концептуально согласен, что требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау», – подчеркнул Глава государства.

Еще одной важной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал диверсификацию поставок нефти.

«Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь», – отметил Президент.

Развитие автодорожной инфраструктуры также остается приоритетом. Глава государства полагает, что в первую очередь следует своевременно и качественно завершить реконструкцию уже начатых магистральных маршрутов (Актобе – Кандыагаш – Макат, Атырау – Астрахань, Алматы – Караганда и Талдыкорган – Усть-Каменогорск).

Президент также обратил внимание на необходимость эффективного использования бюджетных средств и широкого привлечения отечественных компаний. 

«Обращаю особое внимание, что максимальная бюджетная эффективность и повышение местного содержания должны стать ключевыми принципами реализации проектов», – подчеркнул Глава государства.

Кроме того, Правительству поручено до конца года полностью автоматизировать процесс таможенного оформления и пограничного контроля.

В ходе совещания с докладами выступили министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, министр энергетики Булат Акчулаков, председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев. В обсуждении также приняли участие Премьер-министр Алихан Смаилов, заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, председатель правления АО «НК «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев.

Популярное

Все
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Генсек ОБСЕ посетит в Казахстан для изучения реформ Токаева
Историческое достижение: казахстанка впервые вышла в полуфинал Уимблдона
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Дожди, град, шквал: погода на 7-9 июля в Казахстане
Ержан Биржанов назначен вице-министром финансов
Недозволенные методы следствия: начато расследование в отношении экс-сотрудников Антикора по делу Ларисы Пак
Переодевались и носили парики: группу из 11 закладчиков наркотиков задержали в ВКО
Кустарный алкогольный "бизнес" накрыли в Алматинской области
Стало известно о времени начала третьего боя Головкин – "Канело"
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Яркая вспышка в ночном небе напугала жителей Тараза
Новые данные по расследованию январских событий озвучили в МВД
Военные действия в Украине: четыре месяца и миллионы судеб
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Приживется ли нулевая технология на юге Казахстана?
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Как министру несладко пришлось
ЖКХ: реформа не остановилась
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
Вице-премьер высказался о возможности возврата масочного режима
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Президент , Поручения , Экономика , Энергетика
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Президент , Поручения , Экономика
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хаб…
Президент , Поручения , Экономика
КТЖ ждет кардинальная трансформация
Экономика , Транспорт , Общество
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]