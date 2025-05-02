В многонациональной стране в атмосфере дружбы и взаимопонимания живут 20 316 155 казахстанцев разных национальностей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat
Кто же составляет самые многочисленные?
В республике проживает 14 456 709 казахов — это самая многочисленная этническая группа. Второе место по численности занимают русские — 2 963 938 человек. На третьем месте — узбеки - их в Казахстане 678 487.
Далее по численности:
Украинцы — 371 807;
Уйгуры — 305 648;
Немцы — 223 272;
Татары — 218 926;
Азербайджанцы — 155 364;
Корейцы — 120 686;
Турки — 91 732;
Дунгане — 86 067;
Белорусы — 74 389;
Таджики — 58 712;
Курды — 51 171;
Кыргызы — 40 200.
Каждый из этих народов — часть большой мозаики, из которой складывается образ современного Казахстана. Мы говорим на разных языках, поем разные песни, празднуем разные традиции, но вместе — мы одно целое. И в этом — наша сила.