Какие ставки НДС предлагают в правительстве

Налоги,Правительство
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Венера Баталова
корреспондент

 На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова представлены новые поправки в налоговое законодательство страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, что предлагается увеличение ставки НДС с 12% до 16% с дифференциацией по отраслям, реформирование специальных налоговых режимов, снижение порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС с 80 млн тенге до 15 млн тенге.

«НДС — это один из ключевых источников пополнения государственного бюджета. Он составляет 25% от всего бюджета страны. Повышение и дифференциация ставки НДС до 16% позволяют уменьшить зависимость бюджета от волатильных нефтяных доходов и усилить сберегательную функцию Национального фонда», - отметил Жумангарин. 

Одним из значимых шагов стало освобождение сельскохозяйственных производителей от НДС. Юридические лица сельхозтоваропроизводители платят НДС 30% от положенного к уплате в бюджет. Теперь платить не будут.

«Для производителей сельскохозяйственной продукции мы предлагаем освобождение от НДС. На данный момент крестьянские хозяйства не являются плательщиками НДС, и мы сохраняем этот статус. Юридические лица, занимающиеся сельским хозяйством, в свою очередь, больше не будут платить НДС, что делает продукцию казахстанских производителей более конкурентоспособной. Вся продукция, такая как картофель, помидоры, лук, капуста и другие товары, произведенные в Казахстане, станет более доступной на рынке», — сказал Жумангарин.

Кроме того, в сфере здравоохранения предлагается пониженная ставка НДС — 10%. Жумангарин уточнил, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения, так как нужно проанализировать, какие виды деятельности еще могут быть включены в этот режим. По его словам, дифференциация ставок обусловлена сложностью администрирования. Когда ставки разные, это создает сложности для бизнеса и налоговых органов.

«Мы предлагаем ставку 16%, 10%, 0% и освобождение, чтобы упростить систему», — пояснил министр.

Одним из важных нововведений станет снижение порога постановки на учет по НДС. 

«Сегодня лишь 4% предприятий платят НДС. Многие компании искусственно дробят бизнес, чтобы избежать налогообложения. Мы предлагаем снижение порога постановки на учет с 80 млн тенге до 15 млн тенге», — сообщил Жумангарин.

Это изменение создаст условия для честного ведения бизнеса и предотвратит уклонение от налогов, что соответствует международной практике, считает он. Серик Жумангарин также рассказал о пересмотре режима розничного налога, который, в целом, будет сохранен. Однако изменятся некоторые условия. 

«Предел дохода по предлагаемому режиму сохраняется в размере 600 тыс. МРП, это почти 2,4 млрд тенге в год. Также будут сняты ограничения по численности работников, а ФОТ будет вычитаться, если доход от реализации превышает 100 млн тенге в год», — сообщил Жумангарин. 

Важно, что режим будет ограничен только деятельностью B2C (бизнес для потребителей), что должно способствовать улучшению сбора налогов в этой области. По его словам, ожидается, что предложенные изменения приведут к росту налоговых поступлений на 4-5 трлн тенге ежегодно. Эти средства будут направлены на несколько ключевых направлений, включая развитие инфраструктуры, агропромышленного комплекса и обрабатывающей промышленности.

«Мы ожидаем, что это позволит сократить зависимость от Национального фонда, снизить уровень государственного долга и направить дополнительные ресурсы на развитие важнейших секторов экономики», — заключил Жумангарин.

Несмотря на повышение налогов, министр отметил, что возможный инфляционный эффект будет краткосрочным, не превысит 3% в течение года. Это изменение будет иметь краткосрочные последствия, но они будут быстро нивелированы, считает он.

Добавим, что с сегодняшнего дня стартует работа шести рабочих групп, которые будут обсуждать инициативы правительства с бизнес-сообществом в регионах. На данный момент группы уже выехали и на местах проведут встречи с бизнесом.

Поправки в проект нового Налогового кодекса планируется внести в Мажилис до 20 февраля текущего года.

#налоги #Правительство #НДС

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