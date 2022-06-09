Какие услуги можно получить через Электронную биржу труда в Казахстане

О том, какие услуги можно получить через Электронную биржу труда, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Kazpravda.kz.

По информации ведомства, через ЭБТ можно получить четыре вида государственных услуг:

– регистрация лиц, ищущих работу;

– регистрация безработных;

– подача заявки на социальную выплату на случай потери работы;

– получение направлений на субсидируемые государством рабочие места (социальные рабочие места, общественные работы, молодежная практика, проекты «Первое рабочее место», «Контракт поколений» и «Серебряный возраст»).

Отмечается, что с начала 2022 года в рамках пилотного проекта по предоставлению услуг центров занятости населения через Электронную биржу труда (далее – ЭБТ) зарегистрировано 157,8 тыс. лиц, ищущих работу, из которых статус безработного получили 141,5 тыс. человек.

При этом из лиц, ищущих работу, и официальных безработных на постоянные и временные рабочие места через ЭБТ было трудоустроено 39,7 тыс. человек, а 23,8 тыс. безработным были назначены социальные выплаты на случай потери работы через ЭБТ.

Таким образом, доля трудоустроенных через цифровые центры занятости составила 25% от общего количества соискателей, зарегистрированных в качестве лиц, ищущих работу, и безработных на ЭБТ.

На данный момент с ЭБТ интегрированы все центры занятости населения, благодаря чему оказываемые цифровые государственные услуги доступны по всему Казахстану. Ожидается, что в режим онлайн перейдёт не менее 50% обращений за услугами занятости.

За 2021 году в онлайн-формате было зарегистрировано 149,1 тыс. лиц, ищущих работу, или 34% от общего количества зарегистрированных, из них 60% граждан были трудоустроены онлайн.