Какие виды скрининга станут бесплатными для казахстанцев

В Минздраве внесли поправки в правила и периодичность прохождения скринингов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно некоторым нововведениям бесплатный скрининг смогут пройти:

- мужчины и женщины от 40 до 76 лет - на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы и поведенческих факторов риска (раз в 2 года);

- женщины от 40 до 76 лет - на раннее выявление рака молочной железы (раз в 2 года) и ранее выявление рака шейки матки (раз в 4 года);

- мужчины и женщины от 50 до 76 лет - на раннее выявление колоректального рака (раз в 2 года) мужчины от 50 до 76 лет - на раннее выявление нарушений мозгового кровообращения (раз в 2 года).

При выявлении острых заболеваний проводится обследование, назначается лечение с последующей оценкой состояния здоровья пациента до полного выздоровления.

Целевой группе, не прошедшей скрининговые исследования (по причине беременности, болезни), допускается проведение скрининговых исследований в течение следующего календарного года с сохранением установленной периодичности.

С документом для публичного обсуждения можно ознакомиться до 28 февраля на портале «Открытые НПА».