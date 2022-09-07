Каким застройщикам запрещено привлекать деньги дольщиков в Нур-Султане – список

Составлен список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства (предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования), в нижеуказанных многоквартирных жилых комплексах являются недействительными», – предупредили астанчан.

Для сохранности денег акимат Нур-Султана просит горожан быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов (разрешение на строительство, положительное заключение РГП на ПХВ «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»).

«Напоминаем, что привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законодательством Казахстана «О долевом участии в жилищном строительстве», при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях, а также статье 214 Уголовного кодекса за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности», – отметили в акимате.

По всем имеющимся вопросам можно обращаться в городское управление контроля и качества городской среды по адресу: Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бейбітшілік, 9.

Телефоны для обратной связи: 8 (7172) 55-04-28, 55-67-03.

Список Застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков