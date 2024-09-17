Прием заявок на участие в программе арендного жилья стартует в Астане

Отбор участников проводится согласно дате постановки на очередь и учитывается состав семьи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации городского управления жилья и жилищной инспекции, в Астане 23 сентября стартует прием заявок на участие в программе «Арендное жилье без права выкупа» для категорий «Многодетные семьи» и «Социально уязвимые слои населения», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Заявки принимаются с 23 сентября с 09:00 по 7 октября 18:00 через электронный портал birge.astana.kz

Количество квартир для категории «Многодетные семьи» — 223 (в том числе 69 квартир - объем прошлого периода).

Количество квартир для категории «Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей» — 154.

Количество квартир для других категорий «Социально уязвимые слои населения» — 458.

Местоположение объектов: г. Астана, в районе шоссе Коргалжын; пр. Нургиса Тлендиева; в районе трассы Астана - Караганда.

В городской администрации добавили, что отбор участников проводится согласно дате постановки на очередь и учитывается состав семьи.