Три миллиарда тенге 300 дольщиков присвоили застройщики в Актобе

В суде огласили приговор по долгостроям ЖК «Сафина», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актюбинской области в отношении недобросовестных застройщиков Жарасханова и Каримова, похитивших 3 миллиарда тенге у 300 пайщиков ЖК «Сафина», было начато досудебное расследование. При координации прокуратуры, уголовное дело в кратчайшие сроки направили в суд.

Отмечается, что в суде участвовали все 300 потерпевших, где всесторонне и полно исследованы материалы дела, состоящие из 100 томов с принятием окончательного решения.

В итоге, преступники - недобросовестные застройщики понесли наказание, предусмотренное законом, добавили в ГП РК.

Напомним, спустя 13 лет завершилось строительство ЖК «Триумф Сити» в Астане.