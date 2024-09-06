Свыше 7 тыс. пострадавших от паводков семей получили новое жилье в РК

Недвижимость , Паводки , Строительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По поручению главы государства ведется работа по ликвидации паводков и восстановлению жилья пострадавших

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 6 сентября, 7 393 семьи получили новые дома и квартиры взамен утраченного имущества, в том числе 5 313 объектов выкуплены, 2 080 домов построены, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Всем 9 147 заявителям направлена компенсация на ремонт и восстановление жилья на общую сумму в 53,5 млрд тенге. Кроме того, 34 247 семьям выплачены единовременные компенсации в размере 100 МРП на 12 627,7 млн тенге.

Для приобретения утраченных предметов первой необходимости осуществлены дополнительные выплаты до 150 МРП 21 880 семьям на 9 994 млн тенге.

#паводки #пострадавшие #жилье

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