Пострадавшим от паводка вручили ключи от квартир в Акмолинской области

За 100 дней были построены дома для пострадавших от паводка жителей Есильского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Акмолинской области

По поручению главы государства в Акмолинской области продолжается работа по обеспечению жильем пострадавших от весеннего половодья. В г. Есиль вручили ключи от квартир семьям, которые оказались в зоне подтопления.

В мероприятии принял участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

«Мы стали свидетелями радостного события – 21 семья получила новые квартиры. К сожалению, паводки не обошли стороной и Есильский район. Как по области, так и в районе, активно велась работа по ликвидации последствий паводков. За счет выкупа квартир фондом «Асар Акмола» уже переселено 16 семей. И сегодня новоселы получат ключи от просторных, светлых и теплых домов. Контроль за ходом и качеством работ осуществляли не только госорганы, но и сами есильцы. Эта улица станет началом строительства целого микрорайона. Пусть в будущем в новых квартирах происходят только счастливые события», – подчеркнул глава региона.

В местной администрации отметили, что строительство нового жилья осуществлялось в рамках социальной ответственности бизнеса ТОО «Нұр Астана Кұрылыс». Площадь каждого дома составляет 85 кв. м.

Для строительства выделены земельные участки в зонах, не подверженных подтоплению. Все дома благоустроены, подведено электричество, водоснабжение и канализация.

Своими впечатлениями поделились новоселы.

«Я очень рада, что мы наконец-то получили ключи от нашего долгожданного дома. Хочу выразить искреннюю благодарность руководству страны и всем, кто оказывал нам помощь и поддержку. Для нас, пострадавших от паводка, это действительно знаменательный день», – поделилась жительница города Наталья Орехова.

К слову, новые дома уже получили жители Атбасарского и Буландынского районов.

До 1 октября все пострадавшие от паводков в регионе будут обеспечены комфортным жильем.