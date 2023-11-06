Какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Прогноз погоды по Казахстану на 7-9 ноября предоставил РГП "Казгидромет", передает  Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

По данным синоптиков, смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана.

Сообщается, что пройдут осадки в виде дождя и снега, сильные дожди ожидаются 8-9 ноября на юге и 9 ноября на юго-востоке страны.

"По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман. На северо-западе, севере и в центре республики ожидается небольшое повышение температуры воздуха ночью от 0-8 мороза до 0-5 тепла, на востоке от 2-13 мороза до 0-8 мороза, на юге и юго-востоке от 2 мороза-5 тепла до 3-10 тепла", – проинформировали метеорологи.

#погода #прогноз #осадки #ветер #дожди

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