Какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане

По данным синоптиков, смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана.

Сообщается, что пройдут осадки в виде дождя и снега, сильные дожди ожидаются 8-9 ноября на юге и 9 ноября на юго-востоке страны.

"По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман. На северо-западе, севере и в центре республики ожидается небольшое повышение температуры воздуха ночью от 0-8 мороза до 0-5 тепла, на востоке от 2-13 мороза до 0-8 мороза, на юге и юго-востоке от 2 мороза-5 тепла до 3-10 тепла", – проинформировали метеорологи.