Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня

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РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по Казахстану на 2-4 октября, передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, с грозами и порывистым ветром.

Лишь на севере, юге и в центре Казахстана, под влиянием Северного антициклона, ожидается погода без осадков.

По республике ожидается туман. На севере, в центре и на востоке страны в ночные часы все еще сохраняются заморозки до 1-3 градусов.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается, добавили в Казгидромете.