Какой будет погода в выходные дни в Казахстане

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По данным синоптиков, в ближайшие дни на западе, юге, в Актюбинской и Улытауской областях прогнозируется погода без осадков.

В начале периода в северных регионах, в Карагандинской области пройдут дожди, затем ожидается прекращение осадков. На востоке и юго-востоке страны прогнозируется дожди, временами сильные, ночью в горных районах возможен переход дождя в мокрый снег.

"На севере, востоке и в центре страны в ночные и утренние часы будут отмечаться заморозки до 2 градусов. В дневные часы воздух на западе Казахстана прогреется до 25-30 тепла, в северных, южных регионах и в центре страны прогнозируется повышение температуры до 18-23 тепла, на востоке республики температура понизится до 7-13 тепла", – добавили в Казгидромете.