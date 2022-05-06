Какой бюллетень будет признан недействительным на референдуме, пояснили в ЦИК

Формат референдума задан указом Президента Казахстана. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров на брифинге в ведомстве, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Формат референдума задан указом Президента – вынесен вопрос, который сформулирован уже в указе. Вариантом ответа будет: его можно одобрить или проголосовать против него», – сообщил Константин Петров.

В то же время, по его словам, если выбираются оба варианта ответа, такой бюллетень засчитывается как проголосовавший, но он не участвует при установке действия бюллетеней, которые были поданы «За» или «Против». Но если в бюллетене не будет никакой отметки, или если он не будет понятен по волеизъявлению участника, то бюллетень будет признан недействительным.